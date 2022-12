Crianças cultivam horta na creche em projeto de alimentação saudável em Morungaba

O projeto “Alimentação Saudável” promovido pela Creche Nossa Senhora da Conceição, em Morungaba, ensina às crianças cada etapa de todo o caminho do alimento que sai da horta e vai para a mesa.

Há 7 anos, um espaço da creche foi utilizado para dar vida a canteiros com uma variedade de hortaliças e verduras. As crianças participam de todo o processo: desde o preparo do canteiro, a montagem, o plantio das mudas, o cuidado com as plantas, a manutenção, a colheita e o consumo.

“É um projeto anual da creche que inclusive conta com o espaço destinado ‘Horta: cores e sabores’. Neste ano foram implantadas as formas geométricas na horta incentivando as crianças a desenvolverem noção espacial”, explica a diretora da creche, Carolina Rossi.

A horta tem como parceira com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado, e do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura e dos Departamento de Educação da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, além do apoio no dia a dia da própria equipe de funcionárias da creche que se envolveu na manutenção e no cultivo da terra.

São 80 crianças, na faixa etária entre 1 a 4 anos e meio, que se revezam em todo o processo – desde o plantio das mudas. Mas o dia de colheita é uma festa.

As crianças colhem e levam os vegetais até a cozinha da creche para que sejam lavados e servidos na hora do almoço. “É um incentivo para as crianças valorizarem os alimentos frescos e se alimentarem de maneira natural e saudável, além de aproximá-las da natureza e contribuir para a conscientização sobre os impactos das suas ações no meio ambiente”, explica a diretora.

A horta conta com utensílios reciclados, como por exemplo embalagens descartadas que se tornaram regadores. Cascas de ovos e cascas de vegetais descartados na cozinha servem de adubo para os canteiros.

Atualmente a horta tem alface crespa, lisa e roxa; rúcula; hortelã; erva-doce; erva-cidreira; salsinha, coentro. As espécies vão se diversificando conforme a estação do ano.

Há inclusive uma parte do terreno que foi utilizada para o plantio de árvores frutíferas plantadas no ano passado e no retrasado. E em breve as crianças também poderão se deliciar com romã, banana, pitanga e dentre outras frutas.

Crianças cultivam horta na creche em projeto de alimentação saudável em Morungaba

