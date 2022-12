Morungaba recebe ação “DPU Para Todos”

O 13º Natal Encantado da Estância de Morungaba tem levado ao público gratuitamente uma extensa programação repleta de atrações. Promovida pela Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, com apoio de empresas locais, todas as apresentações têm atraído um grande público.

Dentre as atrações da série de atrações artísticas, na noite desta sexta-feira, 23, o Teatro Municipal Fioravante Frare recebeu a Cantata de Natal “Um Natal inesquecível”, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga.

Com o coral e os músicos da banda da igreja, o repertório contou com louvores conhecidos do público que exaltam o nascimento de Jesus Cristo e a fé.

Virada

A programação para a virada do ano na Estância de Morungaba promete agitar a festa do Réveillon para moradores e visitantes.

A Prefeitura de Morungaba vai levar para a Praça dos Imigrantes o show da banda “Papel.Com” e com o cantor “Alisson Melo”, a partir das 22h, do dia 31 de dezembro (sábado), com um repertório variado e animado para agitar a festa, além de fogos silenciosos.

Programe-se:

Réveillon 2022 em Morungaba

31 de dezembro (sábado)

A partir das 22h

– Show do “Papel.com”

– Show de Alisson Melo

Local: Praça dos Imigrantes

