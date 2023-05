Crea-SP realiza fiscalização na região de Mogi Guaçu 

Evento com os maiores e mais suculentos hambúrgueres do estado acorre simultaneamente ao Riders House Festival nos próximos sábado, 06, e domingo, 07, das 11h às 22h, no Centro de Convenções; entrada é gratuita

Quem não resiste ao aroma e sabores dos maiores e mais suculentos hambúrgueres do Estado de São Paulo e do país não pode ficar de fora da inovadora “balada gastronômica”. O Festival Burger Monstros Show, que arrasta uma legião de fãs por onde passa, chega pela primeira vez à Serra Negra-SP como atração do Riders House Festival, evento voltado ao universo das duas rodas.

A megaestrutura será montada no Centro de Convenções Circuito das Águas Paulista, com programação nos próximos sábado, 06, e domingo, 07, das 11h às 22h. A entrada é gratuita.

O Burger Monstros Show traz como proposta transformar o espaço em uma inesquecível opção de lazer para famílias e amigos. O público tem a chance de degustar um cardápio especial que traz as principais novidades do mercado saboroso dos hambúrgueres. Além disso, a grande festa dos sabores oferece como diferenciais os pratos especiais do chamado circuito BBQ, cervejas artesanais e incríveis sobremesas.

O festival também dispõe de uma ampla área kids, onde as crianças podem se divertir para valer no jump, brinquedos infláveis, carrinhos, simulador, além de pode praticar tiro ao alvo e muito mais. Há ainda espaço para fazer tatuagem e compras de utilidades para casa e produtos artesanais, como cachaças e queijos especiais. Também vale a pena passar pela boutique da Camisaria do Rock e escolher a peça que simboliza sua banda favorita.

E tem mais: a festa do hambúrguer é pet friendly, ou seja, o animalzinho de estimação está mais que convidado para passear pelo amplo Centro de Convenções de Serra Negra, estância do Circuito das Águas Paulista.

Para celebrar um final de semana diferenciado e de boa energia, o Burger Monstros Show e Riders House Festival têm uma incrível programação de shows. Serão oito apresentações entre sábado, 06, e o domingo, 07, com a presença de bandas de diferentes estilos, com destaque para o bom e velho rock and roll.

“Queremos que o público de Serra Negra, turistas e moradores de todo o Circuito das Águas Paulista vivenciem diferentes experiências durante os dois dias de festivais. Posso adiantar que o Burger Monstros Show é uma grande festa que reúne o que há de melhor no universo dos hambúrgueres, gastronomia e cervejas. Serão momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente seguro, totalmente voltado às famílias e amigos”, explica o responsável pela organização Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

Mestres e chefs assinam receitas mágicas

Fãs de hambúrgueres têm a oportunidade de degustar as receitas preparadas por expositores consagrados em festivais realizados pelo Brasil afora. Destaque para opções inovadoras, como o burger de torresmo e a coxinha de burger. Também merecem atenção os sandubas que impressionam pelo tamanho e recheios.

Além de hambúrgueres, a arena gastronômica do Burger Monstros Show conta com pratos de sucesso do circuito BBQ, como costela no fogo de chão, costela no bafo, por espalmado torresmo de rolo, espetos gourmets, além de receitas típicas da culinária brasileira. Para completar cardápio o festival dispõe de cerveja artesanal de diferentes estilos e uma ala completa de sobremesas para agradar crianças e adultos.

Maratona de shows

Para agitar a arena no Centro de Convenções, em Serra Negra, o Burger Monstros Show e Riders House Festival contam com uma programação especial de shows agendados para as tardes e noites dos eventos.

São quatro apresentações já no sábado, 06. A programação começa às 12h com a banda Time Line. Depois, às14h30, sobe ao palco o grupo White Crow. A partir das 17h, o Ozz Mozzy faz um megashow com sucessos de Ozzy Osbourne, ícone do rock mundial e destaque da banda Black Sabbath. Para fechar a primeira noite de música, a banda Sete Galo traz muito rock a partir das 20h.

Para fechar os festivais no domingo, 07, a banda Live By Night abre a programação já às 11h. Outros três shows convidam o público para dançar: Black West, às 13h30, Rock Station, às 16h, e Super 9, às 18h30.



Serviço

Festival Burger Monstros Show – Serra Negra

Local: Centro de Convenções Circuito das Águas Paulista (área externa)

Endereço: Rua Nossa Senhora do Rosário, 630, Estância Suíça, Serra Negra-SP

Dias: 6 e 7 de maio, sábado e domingo

Horário: 11h às 22h

Entrada: Gratuita

Estrutura: Assadores, food trucks de doces, espaço kids, evento pet friendly

Organização: WB Produções

Informações: (19) 9.9494-2787

Cervejaria oficial: Cervejaria Campinas

Apoio: Betfast.io e Aji.Sal

