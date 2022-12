CRAS de Engenheiro Coelho entrega certificado para alunos de oficinas de 2022

Um jantar especial, servido no salão social do Clube Recreativo São Pedro, encerrou as atividades do grupo da terceira idade Alegria de Viver, em Engenheiro Coelho. O jantar aconteceu na noite de terça-feira, 20, e teve a presença do prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do município, Ana Paula de Sousa, da Diretora de Promoção Social, Madalena Soares além de convidados.

O grupo Alegria de Viver reúne mais de 200 idosos da cidade. Desde o início da atual gestão, o prefeito, doutor Zeedivaldo, tem cumprido o compromisso assumido de apoiar a população idosa da cidade. Reflexo desse apoio é o aumento no número de participantes no grupo, que passou de 85 pessoas no início do mandato para 203 participantes, de acordo com o último levantamento da diretoria de ação social.

“Nós ficamos muito felizes, eu a primeira-dama, Ana Paula, de participarmos desse evento hoje. Quero desejar que todos tenham um Natal maravilhoso junto aos seus familiares. Nós temos alguns sonhos para esse grupo e logo poderemos fazer muito mais por vocês”, diz o prefeito.

A primeira-dama também aproveitou a oportunidade para agradecer. “Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço, também, a todos os funcionários da prefeitura que nos auxiliam nesse trabalho com o grupo da terceira idade. Temos, também, um grupo de voluntários, que sempre nos ajuda no trabalho social, que eu quero agradecer. Nós sempre fazemos esse trabalho com muito amor e isso é para todos vocês”.

Nos últimos dias, os participantes receberam uma nova camiseta, que vai identificar o grupo durante as atividades e passeios. O grupo Alegria de Viver se reúne mensalmente para as atividades, que vão desde encontro e palestras, até passeios turísticos na região.

