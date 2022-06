COMTUR de Holambra completa 26 anos em 2022 e celebra conquistas e fomento do Turismo

O Conselho Municipal de Turismo de Holambra (COMTUR) completa 26 anos de existência em 2022 e celebra conquistas e o fomento do setor no município, que tem o Turismo como uma de suas principais atividades econômicas.

O objetivo do órgão é participar ativamente do desenvolvimento deste segmento por meio da emissão de pareceres, de discussões em torno de projetos e da avaliação da aplicação de recursos destinados ao setor. O conselho é formado por representantes das principais áreas do trade turístico e representantes do poder público – e é de fundamental importância para a discussão e aperfeiçoamento de políticas públicas, fortalecendo a economia e a geração de emprego e renda da cidade.

Durante as reuniões, realizadas sempre na última terça-feira de cada mês nas dependências da Associação Comercial, são discutidas propostas referentes à atividade no município, melhorias a serem implementadas, aprimoramento da gestão da atividade turística e o incentivo ao turismo como um pilares econômicos do município.

“A parceria do Poder Público com a iniciativa privada, através do COMTUR, é muito importante pois nós conseguimos entender em um contexto maior as necessidades do trade turístico e de que maneira a cidade, enquanto Estância Turístca, pode melhorar”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

De acordo com o atual presidente do órgão, Pablo Schoenmaker, ao longo das mais de duas décadas foram diversas conquistas. “Tivemos avanços na regulamentação do Turismo na cidade, um maior envolvimento do trade nas decisões, participação e divulgação em feiras do setor, além da elaboração de plano diretor para o turismo”, disse. “Atualmente o foco tem sido a construção de um novo plano de ação de longo prazo, desenvolvimento de um plano de marketing turístico e a criação de um manual técnico para implantação de fachadas típicas em conjunto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano”, explicou.

O prefeito da cidade, Fernando Capato, reforçou a importância do COMTUR para o desenvolvimento do setor no município. “É por meio do diálogo e do trabalho conjunto que poderemos fortalecer ainda mais nossa condição de Estância Turística e de referência no setor em todo o Estado”, concluiu.

COMTUR

O Conselho Municipal de Turismo da Estância Turística de Holambra foi criado pela Lei Municipal n° 237/96, de 30 de dezembro de 1996, alterada pela Lei n° 315, de 29 de novembro de 1999 e readequada pela Lei n° 533, de 24 de fevereiro de 2006. É um órgão de caráter deliberativo e consultivo para o assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico de Holambra.