Holambra abre inscrições para 60 vagas do programa Bolsa Trabalho

Estão abertas até o dia 17 de junho as inscrições para o Programa Bolsa Trabalho, do Governo do Estado. A iniciativa tem por objetivo proporcionar emprego, qualificação profissional e renda aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Desta vez foram disponibilizadas, ao todo, 60 vagas para Holambra.

Com duração de 5 meses, a ação irá selecionar e contratar cidadãos desempregados por 4 horas diárias de trabalho, cinco dias por semana, em atividades em órgãos públicos. O beneficiário contará com bolsa-auxílio de R$540 e curso de qualificação profissional. Os cidadãos podem escolher entre seis opções de cursos profissionalizantes da Universidade Virtual do Estado de São Paulo e do Centro Paula Souza, com duração de 80 horas: Auxiliar de Controle de Produção e Estoque, Gestão Administrativa, Gestão de Pessoas, Organização de Eventos, Rotinas e Serviços Administrativos e também Secretariado e Recepção.

Para participar é necessário ser maior de 18 anos e morar no Estado de São Paulo há, no mínimo, 2 anos. Também é preciso estar desempregado, ter renda familiar de até R$550 por pessoa e não ser beneficiário de Seguro Desemprego ou outro programa assistencial equivalente.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site www.bolsadopovo.sp.gov.br. Haverá seleção e a convocação ocorrerá por meio de publicação no Diário Oficial.

“Quem tiver dúvidas sobre o programa, como se inscrever ou como ele funciona, pode ir até o Espaço do Empreendedor”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, responsável pela iniciativa no município, Alessandra Caratti. “Essa é uma iniciativa que tem transformado a vida de muitas pessoas que nunca trabalharam ou que precisavam de uma oportunidade no mercado”.