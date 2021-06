28ª edição do Festival de Cinema de Vitória está com inscrições abertas até o dia 05 de julho

Foi dada a largada para o 28º Festival de Cinema de Vitória. Desde esta segunda-feira, 21, estão abertas as inscrições para a seleção de curtas e longas-metragens que irão compor a programação da 28ª edição do evento. Os realizadores podem enviar seus filmes até 5 de julho de 2021, às 23h59min (horário de Brasília).

O evento vai acontecer entre os dias 09 e 14 de novembro e segue em formato on-line. A democratização da produção audiovisual é o principal foco do 28FCV. “O objetivo do festival é dar visibilidade ao cinema brasileiro. As mostras têm a intenção de promover o intercâmbio da produção autoral realizada em todas as regiões do país, além de incentivar a produção audiovisual do Espírito Santo”, disse Lucia Caus, diretora do festival.

Inscrições

Todo o processo de inscrições e envio de mídia acontece em formato digitalizado. Serão aceitos somente os filmes enviados através de link pelo formulário oficial de inscrições.

Podem ser inscritos filmes realizados a partir de 1º de janeiro de 2020, de diversos gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe. As produções serão exibidas com cópias dos filmes em MOV ou MP4.

Os filmes devem ter duração máxima de 25 minutos (créditos inclusos) para curtas-metragens; e, longas-metragens, o mínimo de 70 minutos.

O responsável pela inscrição deverá informar, no ato de sua inscrição, em campo próprio e disponível, um link para visualização completa e download na íntegra do filme, preferencialmente Vimeo ou YouTube, e também a senha de acesso, quando for o caso.

Não serão aceitos links de transferência de arquivos, como WeTransfer, Dropbox, SendSpace ou qualquer outra ferramenta de alocação de dados que tenha prazo de expiração do link gerado. Não serão aceitas cópias em mídia física para a inscrição.





Filmes anteriormente inscritos e que não foram exibidos não estarão aptos para participar novamente da seleção.

Só serão aceitos no máximo 2 filmes por realizador ou coletivo de realizadores, de forma que no caso de inscrições além do limite serão consideradas as 2 obras mais recentes.

Todo regulamento e as informações completas sobre o processo de inscrição podem ser acessadas no site https://festivaldevitoria.com.br/28fv/ .

Mostras

Os filmes escolhidos pela curadoria do festival serão distribuídos em 11 janelas de exibição. Entre elas, estão a 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, com uma seleção de títulos da safra recente do cinema brasileiro; a 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, que contará com a exibição de seis filmes na competitiva e um fora de competição; a 11ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 10ª Mostra Corsária, com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; a 10ª Mostra Foco Capixaba, janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo; e a 8ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.

Duas janelas temáticas completam meia década de exibição este ano: a 6ª Mostra Mulheres no Cinema, sessão com filmes dirigidos exclusivamente por mulheres e que aborda as questões de gênero, valorizando a atuação feminina por trás das câmeras; e a 6ª Mostra Cinema e Negritude, com filmes produzidos exclusivamente por realizadores negros e que tratam das narrativas que atravessam a população negra no Brasil.

A 5ª Mostra Nacional de Videoclipes, apresenta produções de gênero experimental por excelência e que fundem música e audiovisual; a 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental, abre espaço para o debate sobre sustentabilidade e questões ambientais. Janela mais recente do festival, a 3ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico e de Horror, traz o terror para o evento.

#28FCV

Produzido e dirigido pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte – IBCA e pela Galpão Produções Artísticas e Culturais, com direção-geral de Lucia Caus, o 28º Festival de Cinema de Vitória é o maior e mais importante festival de cinema do Espírito Santo. Todas as sessões são competitivas e os vencedores receberão o Troféu Vitória, símbolo oficial do Festival de Cinema de Vitória.