Como a morte de Jesus pode significar vida para você?

Maria Luppi era filha de Pio Luppi e de Carolina Polli, natural de Verona, Itália. Nascida em 1876. Imigraram em 1887 para o Brasil. Seu pai era hábil pedreiro e estabeleceu-se na capital, São Paulo, com os filhos Plínio, Maria e Clotilde Laura. Os filhos: Escola e Trabalho ajudando os pais. Maria trabalhou na fábrica de fósforos “Fiat Lux”. Conheceu Tranquilo Frachetta, imigrante italiano, família de sapateiros. Casaram-se em 1892. Nesta época o casal procurou o interior onde pudesse ter mais êxito na sua profissão de sapateiro. Vieram para Pedreira. Ali nasceram as primeiras filhas: Aída (1894), Rina (1897) e Antonieta (1899). O sapateiro não obteve o sucesso esperado e continuou em busca de sucesso com sua profissão. Em 1899, mudaram-se para o Distrito de Paz de Jaguary. Aqui conseguiu o progresso esperado e o casal teve mais seis filhos: Thereza (1902- faleceu solteira), José (1904- faleceu moço), Laura (1906), Clotilde (Zenaide, 1909), Idalina (1911), Carolina (Tila- 1914). Porém, logo, em 1916, grave enfermidade atingiu o chefe da casa. Na época havia muita dificuldade para aquele tratamento. O sapateiro retorna ao país de origem, buscando sua cura. Não conseguiu retornar. Faleceu em 15 de abril de 1923, em Veneza. A Sra. Maria Luppi Frachetta, viúva, com numerosa prole, figura humana, simples e humilde excelente caráter, conduta ilibada enfrentou bravamente seus desafios. Com sua fé cristã inabalável, não esmoreceu. Lançou mão de sua força de trabalho, auxiliada pelas virtuosas filhas, não demorou a tornar-se uma invejável quituteira que, de forma caseira, produzia deliciosas fornadas de doces, dos mais variados sabores. No forno de tijolos, a lenha, assava seus bolos, pães e doces para serem comercializados na porta de sua casa, bem como na Praça da Matriz e na velha Estação Ferroviária da Rua de Baixo, da pequena Vila de Jaguary. Os passageiros ansiavam passar por Jaguary para comprar rápido, através das janelas dos trens, os mais saborosos doces que conheciam. A doceira com as filhas provaram que nada resiste ao trabalho, esperança, amor a Deus e ao próximo. Assim Ela viu prosperar seu negócio e adquiriu uma sede própria para a sua residência e doceria, na antiga Rua Floriano Peixoto, hoje, chamada Alfredo Engler em 1931 por 7.000$000 (sete contos de réis). Esta doceria tornou-se famoso ponto das melhores queijadinhas, bombocados, quindins, bolos, rapadurinhas de leite, e muitos doces de época. As filhas : 1-Aída casou-se com Emílio Bergamasco. 2–Rina casou-se com Antônio Bergamasco. 3-Antonieta, com Narciso Poltroniéri. 4- Laura, com Hermelindo Poltroniéri, 5- Zenaide, com Alfredo Chiavegato. 6- Carolina,com Armando Tozzi.7- Idalina faleceu solteira. A Sra. Maria Luppi Frachetta, faleceu em 1954. Seus dotes culinários continuam com suas novas gerações com as roscas, bolos e doces inigualáveis. Assim como a caridade que acolhia a todos os desamparados e necessitados passou aos netos, através de suas filhas e caminha… Um logradouro público foi dado em sua homenagem no Loteamento Santa Úrsula, em 2013: “Rua Maria Luppi Frachetta.” Seu negócio teve continuidade com a filha viúva, Rina e a filha solteira, Idalina. Continuou famoso pelos doces. Um sobrinho, Prof. Mário Bergamasco, fazia-lhes companhia e com elas trabalhou no conhecido e procurado “Bar da Frachetta” até os idos de 1960. Com o falecimento dessas duas irmãs, por volta dos anos 1980, ali tornou-se não menos famosa e procurada “Doceria Tia Irene”, com sua competência e trabalho fez juz ao ponto da Sra. Maria Luppi Frachetta (Noninha) e das suas tias Rina e Idalina. Hoje, neste exato ponto, o bisneto Flávio Bergamasco, mantém fina loja de roupas masculinas. A história de uma cidade é a somatória da história de seus habitantes. Jaguariúna floresceu com a força e trabalho de seu povo. Os jaguariunenses de nascimento ou por adoção têm o dever de preservar e divulgar a história de nossa terra. Esta pesquisa foi colaboração de Carlos José Tozzi, amigo da Casa da Memória Padre Gomes.