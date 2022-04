Preservar para crescer

Um assunto muito importante para todo cidadão é sua história de vida. Como o mundo está em constante mudança a todo instante, vamos dar uma “parada” no tempo para falar de preservação e conservação da história do cidadão e de sua cidade?

Primeiro precisamos desmitificar alguns paradigmas e frases que circulam no nosso dia a dia e nos fazem até ter receio de falar em público sobre história e o passado, como: “Quem vive de passado é museu”, “Jogue fora o que for velho”, “O novo é mais barato que as coisas velhas”, “Todo mundo gosta apenas de coisas novas …”, “O velho não dá para consertar e custa muito caro”, “Isto é ultrapassado”, frases assim nos dão a falsa sensação que o velho (passado) tem custo alto e não se deve perder tempo em preserva-lo ou recupera-lo, nesta semana vamos desmistificar isto, para que as pessoas comecem a prestar atenção sobre pontos importantes de como a preservação e recuperação do patrimônio pode ser muito importante para sua vida social e da comunidade, bem como no setor econômico.

Em Jaguariúna temos o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Arqueológico, Ambiental, Documental e Paisagístico (CONPHAAJ) que está diretamente ligado à Secretaria de Turismo e Cultura, ele foi criado pela Lei 1903 de 21 de Maio de 2009. O CONPHAAJ, tem como objetivos básicos coordenar, orientar, incentivar a Política de Proteção ao Patrimônio no Município, ele é formado por representados do poder público e de entidades da sociedade civil, também temos a CMJ- Casa da Memória de Jaguariúna que é uma instituição vinculada à Secretaria de Educação do Munícipio que tem como objetivo pesquisar, organizar, preservar e difundir a memória da cidade de Jaguariúna.

O Líder sabe que para se ter um presente e futuro de grandes realizações é preciso aprender com o passado e suas experiências, mas como se obter isto se a memória for apagada? Líder inteligente sabe a importância da preservação da memória de uma cidade, e se ele for empreendedor, sabe que através da inovação e criatividade hoje em dia se une o passado com requintes de modernidade para agregar um valor incrível ao patrimônio existente na cidade. E quando se fala em patrimônio histórico não se trata apenas de um imóvel, mas de uma árvore, de um objetivo e principalmente pessoas com suas ricas histórias e que são partes fundamentais da cultura existente no local.

As pessoas viajam pelo mundo a procura da história das cidades, veja por exemplo que mesmo países em conflitos são muito procurados, como por exemplo: Egito com suas Pirâmides, Templos, Construções, Roma com o Coliseu, Machu Picchu no Peru, Pompeia na Itália, Taj Mahal na Índia, Acrópole na Grécia, Elevador Lacerda em Salvador, Centro Histórico em Recife, Ouro Preto em Minas Gerais, Parati no Rio de Janeiro, enfim milhares de locais pelo mundo são pontos muito procurados para se visitar, e o porque disto? É porque estes locais tem história para ver, contar e principalmente para se tornar uma experiência única na vida das pessoas, pois o imaginário das pessoas as leva presencialmente naquilo que só tinham visto e lido nos livros, as pessoas se emocionam ao visitar estes locais. No Circuito das Águas Paulista, fazendas com seus casarões estão recebendo um toque de modernidade no quesito atendimento, para que as pessoas os visitem e assim estão oportunizando a várias pessoas melhora de emprego e renda, gerando ainda riqueza para que os proprietários possam manter o local e ainda ter lucro.

Jaguariúna que tem uma riqueza histórica secular com seus Barões, o Ouro Negro (café), seus casarões com suas ricas histórias seja nas ruas centrais de nossa cidade: Alfredo Engler, Cândido Bueno, Praça Matriz Santa Maria, José Alves Guedes, Cel Amâncio Bueno, etc, ou nas várias fazendas ao redor de nossa cidade, devemos preservar e recuperar este patrimônio, para que o hoje e as futuras gerações possam vivenciar isto também, além de criarmos oportunidades para que se movimente a economia local, como Turismo Histórico. Seria oportuno a criação de um Fundo do Patrimônio, para poder auxiliar em projetos de melhoria do patrimônio, melhoria das leis como por exemplo: Isenção do IPTU. Apoiar profissionais especializados para trazerem ideias e sugestões de como melhor aproveitar o patrimônio, fazendo com que se sintam ainda mais estimulados a pensar no benefício que podem gerar a longo prazo para as futuras gerações, e ainda contribuir com o presente.

O Líder empresarial sabe que um produto/serviço que é escasso e que todos desejam, tem um valor maior no mercado, e quando se fala de História e Patrimônio, sabemos que é uma preciosidade, por isto tem-se um valor maior, tanto é que as grandes redes lançaram suas linhas vintages (com toques de modernidade), e que tem preços mais altos que o mesmo produto moderno, visitas a locais históricos no mundo todo tem o valor de entrada maior do que muitos locais modernos, pois todas as idades querem um dia conhecer a história da cidade que visitam ou moram.

O Líder sabe a importância da história e deve zelar para que o Patrimônio seja preservado e conservado, pois o mundo gira, e o passado sempre se fará presente no futuro das pessoas, e nossa gente sabe que hoje o passado por aqui se faz presente, através da ferrovia, com a chegada da Maria Fumaça no nosso Centro Cultural, o que tem atraído visitantes e investidores para a cidade, fazendo com que negócios sejam gerados e melhorado a vida de nossa gente.