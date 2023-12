Com novembro, 2023 tem o 6º mês consecutivo a quebrar um recorde histórico de calor, diz observatório

A elite do street skate mundial se reuniu, neste sábado, 02, no Ginásio do Ibirapuera, para o primeiro dia de disputas do SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros, que definiu os 12 atletas para a grande final deste domingo, 03. O evento vai coroar os campeões masculino e feminino da temporada da Street League Skateboarding (SLS). O Brasil terá três representantes: a maranhense Rayssa Leal, o brasiliense Felipe Gustavo e o paulista Giovanni Vianna.

O primeiro Knockout Round Feminino consagrou a grande temporada da australiana Chloe Covell, que conquistou a liderança com uma nota de 28,8. A americana Paige Heyn ficou na segunda posição (25,9), seguida da japonesa Aoi Uemura, com 24 pontos. As brasileiras Pâmela Rosa e Marina Gabriela não conseguiram avançar.

O segundo Knockout Round Feminino, por sua vez, reacendeu o favoritismo de Rayssa Leal em sua busca pelo bicampeonato mundial. A jovem de Imperatriz/MA avançou à final com nota 30.5. A medalhista de ouro em Tóquio, Momiji Nishiya, ficou na segunda posição, com 27,3, seguida pela também japonesa Yumeka Oda, com 23 pontos. A brasileira Isabelly Ávila, que conquistou a vaga no SLS Select Series Saquarema 2023 apresentado pela BB Seguros, não avançou à final.

“A pista está bem legal, bem divertida. Hoje teve skate de alto nível e acho que amanhã vai ter mais ainda! Fiquei muito feliz de passar para a final!”, afirma Rayssa Leal, 15 anos, campeã da SLS 2022 e medalhista olímpica.

Entre os homens, foram cinco Knockout Rounds, onde os melhores de cada rodada e o segundo melhor geral se classificaram para a final de amanhã. No primeiro grupo, o atual campeão, o português Gustavo Ribeiro, avançou para a final com nota 24.9. No segundo grupo, o brasileiro Giovanni Vianna desbancou o sempre favorito Nyjah Huston em uma disputa emocionante, e chegou à final com nota 34.8. O terceiro Knockout Round teve o americano Maurio McCoy como vencedor, com 30.2. O francês Vincent Milou superou os rivais da quarta rodada e avançou com a nota mais alta do dia, 35.4. Por fim, o brasileiro Felipe Gustavo, que venceu a última etapa da SLS em Sydney (Austrália) e que veio ao SLS Super Crown como um dos favoritos ao título, passou pelo quinto Knockout Round com nota 35.2. O canadense Ryan Decenzo, que disputou o round 5, avançou como o melhor segundo colocado do dia, com nota 33.4.

Segundo Felipe Gustavo, no novo formato da SLS todas as baterias são difíceis e todos os atletas possuem um alto nível técnico. “Tem muita gente da minha família aqui – pai, mãe, namorada e amigos – e essa pressão que sinto é uma pressão boa, ao lado das pessoas que amo e usei isso como motivação e deu certo. Só de estar na final me sinto lisonjeado. Amanhã vou tentar fazer o meu melhor para representar o Brasil e vamos pra cima!”, explica.

Neste domingo, a disputa pelo Super Crown Feminino começa às 10h30, com transmissão ao vivo no Esporte Espetacular (TV Globo). Às 14h30 será a vez dos homens se enfrentarem pelo título mais importante do ano. Os skatistas terão duas voltas de 45 segundos e cinco oportunidades de manobras individuais. A nota final dos atletas será a soma das quatro maiores notas, podendo ser composta de uma volta e três manobras individuais, ou quatro manobras individuais, com pontuação máxima de 40 pontos.

