Mercado imobiliário aquecido expande oportunidades de trabalho em Jaguariúna

Longitude Incorporadora se prepara para lançar um novo empreendimento no município e já movimenta centenas de empregos no interior paulista

Porta de entrada do Circuito das Águas Paulista, Jaguariúna coleciona títulos que atestam a qualidade de vida no município. Por quatro vezes consecutivas, foi reconhecida como Cidade Mais Inteligente e Conectada do País.

A eficiência na gestão ambiental, declarada pelo selo VerdeAzul do governo do Estado de São Paulo, soma-se a outros indicadores de desenvolvimento que atraem negócios e investimentos. “Os parâmetros de bem viver têm peso significativo na operação do novo residencial que estamos trazendo para a cidade, além, é claro, da excelente disponibilidade de mão de obra que podemos contar no município”, afirma Guilherme Bonini, diretor executivo da Longitude Incorporadora, que anuncia o Aura Residencial, empreendimento que marca a expansão da empresa no interior paulista, com geração de novas vagas de trabalho.

LEIA TAMBÉM:

Destinado ao segmento econômico, o novo empreendimento com padrão diferenciado para o perfil Minha Casa Minha Vida vai gerar, inicialmente, 10 postos para corretores de imóveis em Jaguariúna. “À medida que as obras forem avançando, a perspectiva da Longitude é ampliar, significativamente, as vagas de emprego, além de movimentar toda a cadeia econômica e produtiva no município com o negócio imobiliário”, destaca Bonini.

Próximo do Clube JRS e a 6 minutos do Campus 1 da UniFAJ, o Aura Residencial tem localização privilegiada no bairro Mário Dal’Bo e é servido no entorno por serviços, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos comerciais.

Com segurança completa e portaria 24 horas, o novo empreendimento tem unidades com vagas duplas de estacionamento e vagas mistas para carro e moto.

Nas plantas inteligentes com dois dormitórios e varanda, os ambientes sociais dos apartamentos não têm paredes divisórias, o que torna os espaços ainda mais amplos. O projeto permite ainda que paredes sejam removidas para aumentar algumas dependências. Todos os apartamentos têm previsão para instalação de chuveiro a gás e aparelhos de ar-condicionado. As unidades com garden, com espaço gramado privativo, permitem a instalação de churrasqueira, ofurô ou até mesmo uma rede para descanso. Varanda, cozinha e banheiro serão entregues pela Longitude com piso cerâmico.

As torres com vista livre também são diferenciais no novo residencial. “A área de lazer se destaca e faz com que o morador se sinta em um clube”, afirma o executivo. Piscina com raia, salão de festas, churrasqueira, minicampo, quadra de areia, playground, car wash, espaço pet, praça de eventos, pista de caminhada são alguns equipamentos de lazer e convivência no condomínio.

Há 11 anos no mercado e presente em mais de 25 cidades do interior paulista, a Longitude entregou mais de 150 mil m2 de construção, somando-se mais de 100 edifícios. “Este novo residencial com recursos diferenciados no segmento econômico, sem dúvida tem tudo para ser um marco na história da Longitude e também de Jaguariúna”, finaliza Guilherme Bonini.

Currículos

Interessados em vagas oferecidas pela Longitude Incorporadora podem enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] ou o WhatsApp (19) 97110-2038.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui