Com apoio da Prefeitura, Artur Nogueira estreia na Taça EPTV de Futsal na próxima segunda

Disputa terá início às 20h45 e time nogueirense jogará contra Monte Mor

O time de futsal de Artur Nogueira entra em quadra na próxima segunda-feira, 17, em uma partida contra Monte Mor. Jogo que tem início às 20h45, anima os atletas nogueirenses que estão em busca da vitória e querem iniciar a competição com o pé direito. A equipe é mantida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

A partida acontecerá no Ginásio Poliesportivo Durval Gonçalves, em Monte Mor. Na primeira fase do campeonato, Artur Nogueira também jogará contra Americana e Engenheiro Coelho, e as informações sobre as próximas disputas já foram divulgadas pelo Conselho Executivo da 9ª Taça EPTV De Futsal.

O secretário de Esporte, Lazer & Juventude do município ressaltou a competência do time local. “Com um time formado por jogadores talentosos, Artur Nogueira tem tudo para se destacar nesta edição da Taça EPTV de Futsal. Contamos com a torcida dos munícipes”, frisou Caio Rodrigues.

O técnico Vagner Catão falou sobre a expectativa para a estreia. “Estamos trabalhando duro para chegar preparados nesse jogo. Sabemos que a competição não será fácil, mas estamos confiantes de que podemos fazer um grande jogo e conquistar uma vitória importante para o nosso município”, afirmou.

Crnograma

Os jogos da Taça EPTV serão disputados às segundas e quintas-feiras, de 17 de abril a 22 de junho. A semifinal está marcada para o dia 26 de junho (quinta-feira) e os jogos de 3º e 4º lugares e a final acontecem no dia 1º de julho (sábado).

Confira a tabela com informações sobre a primeira fase de jogos:

Dia 17 de abril (segunda-feira)

Artur Nogueira X Monte Mor

Horário de local: 20h45, no Ginásio Poliesportivo Durval Gonçalves – Monte Mor

Dia 27 de abril (quinta-feira)

Artur Nogueira X Engenheiro Coelho

Horário e local: 20h15, no Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubitschek – Mogi Guaçu

Dia 15 de maio (segunda-feira)

Artur Nogueira X Americana

Horário e local: 20h15, no Ginásio Denílson Amaro Rodrigues – Artur Nogueira

