CNA Jaguariúna conquista Prêmio Excelência pelo oitavo ano consecutivo

Projeto “Comunicar com Equoterapia” é realizado pela ANDE – Brasil e tem o objetivo de estudar os efeitos da prática na reabilitação de pessoas com TEA

O Centro de Equoterapia de Jaguariúna (CEJ), localizado no interior de São Paulo, foi escolhido pela Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-Brasil) para fazer parte do Projeto de Pesquisa Comunicar com Equoterapia, que é um estudo em nível nacional sobre os efeitos da equoterapia na reabilitação de pessoas que se encaixam no Transtorno do Espectro Autista (TEA) dentro da especialidade de fonoaudiologia.

O CEJ, maior centro de habilitação e reabilitação da América Latina, é o único do Estado de São Paulo a participar desse estudo que acontece pela primeira vez no Brasil. Durante três meses, 10 crianças entre 2 e 7 anos dentro do Transtorno do Espectro Autista, que nunca praticaram equoterapia serão atendidas por profissionais do CEJ e da ANDE em atividades com cavalos para embasamento científico do estudo. Todas as pessoas atendidas devem passar por avaliação psicológica/psiquiátrica e a prioridade será dada a famílias em situação de vulnerabilidade social. O estudo teve início no dia 16 de outubro, com um evento de abertura no CEJ com participação dos profissionais da ANDE, pessoas atendidas no CAJ e autoridades da região e do estado.



“Para o CEJ, o estudo é de extrema importância pois, reforça a existência do CAJ – Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna, desdobramento do CEJ, que nasceu graças aos excelentes resultados obtidos no atendimento de TEAs dentro da Equoterapia. Além de reconhecer todo o trabalho realizado diariamente pelos colaboradores do local, reconhece que os centros possuem interesse na atuação com embasamento científico para pesquisa de TEA em equoterapia” afirma a gestora do local, Veridiana Mellilo.

O “Comunicar com Equoterapia” é realizado em parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Com Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Universidade de Brasília (UNB). Além do CEJ/CAJ, foram escolhidos haras de Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte e Distrito Federal, todos centros de equoterapia reconhecidos pela ANDE.

Sobre a equoterapia

Equoterapia consiste em um método terapêutico que utiliza o cavalo para reabilitação psicossocial e neuromotora. A técnica, muito inovadora, apesar de não ser recente, estimula a mente através do ato de cavalgar. Ao montar, o praticante faz, através do cavalo, movimentos tridimensionais e em três eixos, o que leva a uma série de contrações musculares em seu corpo, que provocam estímulos benéficos para as funções motoras e equilíbrio.

Os benefícios, porém, vão além dos aspectos físicos e motores, e, especialmente em casos de TEA (Transtorno do Espectro Autista), a equoterapia ajuda também a melhorar a interação social e resposta emocional, além de desenvolver a linguagem. Isso é feito através do laço entre o cavalo e o praticante, além do ambiente social do centro, repleto de profissionais especializados e outros alunos.

Sobre o CEJ/CAJ

O maior centro de equoterapia da América Latina, o Centro de Equoterapia de Jaguariúna (CEJ), em conjunto com o Centro de Referência do Autismo (CAJ), atende cerca de 350 famílias no interior de São Paulo. Os atendimentos são realizados através de quatro frentes: parcerias com as Prefeituras que disponibilizam vagas através do sistema SUS, parceria com empresas que patrocinam vagas através do plano de responsabilidade social, convênio com planos de saúde e vagas particulares. Nos espaços, os praticantes e pacientes recebem atendimento completo, com psicopedagogos, médicos psiquiatras, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, entre outros profissionais.

Mídias Sociais do CEJ

Instagram: https://www.instagram.com/cej_jaguariuna/

Facebook: https://www.facebook.com/cej.centrodeequoterapiadejaguariuna/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/centro-de-equoterapia-de-jaguariuna/

https://www.centrodeequoterapia.org/

Mídias Sociais do CAJ

Instagram: https://www.instagram.com/caj_jaguariuna/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/caj-centro-de-refer%C3%AAncia-do-autismo-de-jaguari%C3%BAna/

https://www.centrodeautismo.com.br/

Foto: Andressa Cruz.