Alta demanda faz crescer o número de empresas ofertando crédito em Jaguariúna

Em um cenário de crise econômica e desemprego, cada vez mais brasileiros tem buscado crédito para pagar dívidas, financiar o carro ou investir em um pequeno negócio

De acordo com Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC), que mede mensalmente o número de solicitações no varejo, bancos e serviços, subiu 11% no oitavo mês de 2021 tanto na comparação com julho deste ano como com agosto de 2020 e segue em crescimento. O Omni, instituição conhecida por possuir um dos melhores serviços de crédito do Brasil, alinhado à necessidade do mercado, vem expandindo sua operação para atender consumidores que buscam a realização de seus planos pessoais e profissionais. E a partir de maio passou a atender na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, onde pretende impactar cerca de 58 mil pessoas.

“Nossa chegada em Jaguariúna acontece em um momento de incerteza econômica e aumento da busca por crédito, devido aos efeitos da pandemia no bolso dos brasileiros. Nosso propósito como companhia é impactar positivamente a vida dessas pessoas e auxiliá-las a realizar seus objetivos. Queremos mostrar que é possível ter um atendimento humanizado em uma financeira, e estamos felizes por poder alcançar mais pessoas com nossos produtos”, explica o Co-CEO do Omni, Tadeu Silva.

Com o lançamento do Agente Omni (Correspondente Bancário exclusivo) em Jaguariúna, os moradores da cidade agora poderão financiar seus veículos por meio do CDC Veículos da Omni, fazer refinanciamento de motos, veículos leves e pesados, que permite que o cliente refinancie até 70% do valor do veículo, com parcelas acessíveis e taxas atrativas, sem ter que abrir mão do seu bem, além soluções financeiras para lojistas de varejo da região.

Financiamento de veículos

O financiamento de veículos Omni possui crédito rápido, propostas analisadas independentemente do perfil do cliente, crédito para autônomos. O Omni tem grande expertise em financiamento, que vai desde financiar veículos usados – de todos os anos de fabricação e motos de alta cilindrada. A empresa oferece ainda a possibilidade de contratação de serviços adicionais como assistências 24h e seguro de proteção financeira.

Refinanciamento de carros e motos

A concessão de crédito para refinanciamento de veículos pode ser solicitada por maiores de 18 anos, que sejam donos de um veículo automotivo. O público-alvo são pessoas físicas ou microempresários que precisam de fôlego para se recuperar na retomada do ‘novo normal’.

Refinanciamento de caminhões

Essa categoria abrange os caminhões e utilitários de carga, e tem como pré-requisitos que o cliente seja proprietário do veículo e gere renda por meio dele. O ticket médio é entre 30 e 50 mil reais, podendo atingir o valor máximo de R$ 150 mil por operação. “A maioria do público do Omni para refinanciamento de veículos pesados são profissionais autônomos que são agregados em transportadoras ou mesmo atuam de forma independente”, complementa Tadeu.

Análise de crédito

Um dos grandes diferenciais do Omni é a análise personalizada dos pedidos de crédito, na qual nossa equipe busca avaliar caso a caso. “A nossa assertividade está na análise personalizada, ou seja, todas as solicitações são avaliadas individualmente por uma pessoa, assim, a Omni consegue ter o entendimento claro da realidade do seu cliente. A visão que temos para o futuro nos faz desenvolver de forma especializada novos produtos e operações que atendem às expectativas do nosso cliente e do mercado”, finaliza Tadeu Silva, Co-CEO do Omni.