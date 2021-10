Cemitério de Jaguariúna abre em horário especial de sábado até o dia de Finados

Outubro está chegando ao fim e a Secretaria Municipal de Educação de Jaguariúna encerra o mês com muitas comemorações do dia das crianças. Em todas as escolas municipais de Educação Infantil e Fundamental 1 e 2 os estudantes puderam se divertir bastante e saborear comidas deliciosas.

As escolas distribuíram doces, sorvetes, cachorro quente, pipoca e muito mais. Os professores e funcionários se empenharam bastante para garantir a alegria das crianças.

Teve brincadeiras tradicionais como boliche, pintura artística e até um Cantinho da arte onde os pequenos puderam desenhar, colorir e mostrar toda a sua criatividade.

Além disso, os alunos da Educação Infantil (do 1º ao 5º ano) também puderam assistir à uma apresentação de teatro on-line que falou sobre questões ambientais.

Para a secretária municipal de Educação, Cristina Catão, as comemorações foram mais do que merecidas. “Neste momento em que os estudantes voltam a ter aulas presenciais nossa atenção com cada um deles é redobrada. Essa comemoração do dia das crianças foi uma forma de relembrarmos como ir à escola pode ser divertido além de muito importante”, ressaltou a secretária.