Circuito das Águas Paulista sediará evento com cobertura da Band Sports

A região do Circuito das Águas Paulista se prepara para um evento esportivo de destaque, que terá ampla cobertura da Band Sports. Conhecido por promover atividades diversas na região, o consórcio sediará um torneio de futebol feminino sub-20 entre os dias 23 e 31 de outubro.

A primeira fase do torneio será realizada nas cidades do Circuito das Águas Paulista: Águas de Lindóia, Amparo, e Lindóia. Itapira também sediará algumas partidas. A etapa final ocorrerá em locais a serem confirmados pelo comitê organizador. Com um total de 27 jogos, o torneio terá os canais BandSports como plataforma para transmissão.

Para fortalecer o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, o torneio chega em um momento significativo, quando a Copa do Mundo Feminina e a renovação da Seleção Brasileira estão em foco. A iniciativa também é impulsionada por recursos provenientes de um edital de Fomento da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer.

O gestor do Circuito das Águas Paulista (CICAP), Antônio Henrique Corsi, comenta que trazer grandes eventos esportivos é uma estratégia importante para consolidar o turismo e apresentar a região para o mundo. “A transmissão de grandes eventos esportivos sempre desperta a vontade daqueles que assistem de conhecer e visitar os locais onde as competições são disputadas, além de mostrar que a região tem a infraestrutura necessária para receber, hospedar e sediar competições e eventos de grande porte”.

A Brasil Ladies Cup Sub-20 é realizada pela CBSS (Confederação Brasileira de Soccer Society) e tem em vista preencher uma lacuna nas competições de base do futebol feminino, consolidando-se como um evento de referência na modalidade. Com a cobertura da Band Sports, o torneio alcançará um público amplo, incentivando ainda mais a visibilidade e o crescimento do esporte entre as jovens atletas. Está prevista a realização de coletiva de imprensa e clínica de futebol feminino em outras cidades do Circuito das Águas Paulista.

