Líder em equipamentos estéticos no Brasil, Ibramed concorre ao Segundo Prêmio de Inovação Estética da Beauty Fair

Com equipamento de última geração para congelamento de gordura localizada, empresa disputa a categoria Inovação em Tecnologia Corporal

A Ibramed, empresa líder na produção de equipamentos para procedimentos estéticos no Brasil, está concorrendo ao Segundo Prêmio de Inovação Estética, realizado pela Beauty Fair, a maior feira de beleza da América Latina. Participando da categoria de inovação em tecnologia corporal, o aparelho Polarys Plaxx foi lançado em junho deste ano e já é referência no segmento.

O equipamento conta com correntes Aussie, TENS e microcorrente e é o único do mercado que possui terapia combinada, com criolipólise de placas e eletroestimulador no mesmo aplicador, o que permite um resultado ainda melhor e com menos desconforto ao paciente. Com quatro funções diferentes, ele pode ser utilizado de seis modos, o que permite realizar mais de um tratamento simultaneamente.

LEIA TAMBÉM:

A profissional Fabiele Chieregato explica que o Polarys Plaxx é extremamente versátil para otimizar e potencializar o tratamento de diversas queixas em vários locais do corpo: “Ele é um equipamento que abrange diferentes terapias para maximizar resultados e otimizar tempo. Seus diferentes tipos de aplicadores foram desenvolvidos para ampliar as regiões de tratamento, incluindo a região íntima! Conta com três tipos de correntes para auxiliar na redução da dor, cicatrização de feridas, rejuvenescimento facial e tonificação muscular, tornando-o uma plataforma inovadora com excelentes resultados e benefícios aos pacientes”.

A premiação será realizada no dia 10 de setembro, às 20h, no Novotel Center Norte, em um evento exclusivo para convidados. Os vencedores serão decididos por votação popular através de um formulário disponível no site do prêmio.

Sobre o prêmio

O 2° Prêmio Nacional de Inovação Estética ocorre após o sucesso da primeira edição, durante o Congresso Científico Internacional de Estética e Cosmetologia da Beauty Fair. O diferencial do Prêmio Nacional de Inovação Estética, em relação a outros prêmios, é a sua abrangência: além de valorizar o esteticista, ele destaca a qualidade do trabalho de diversos(as) profissionais da saúde, estética e instituições dos mais diversos segmentos da área.

De todas as transformações e melhorias realizadas ao longo de sua existência, o legado evidente da Beauty Fair é sua capacidade de atualização e transparência, características marcantes, buscando levar inovação científica, tecnologia e conhecimento para o setor da estética no Brasil.

Sobre a IBRAMED

Fundada em julho de 1994, na cidade de Amparo, a Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos (IBRAMED) é a maior empresa de equipamentos eletromédicos para fisioterapia, estética e medicina estética do país. Com quase 30 anos de história, é pioneira nas pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias para produção de aparelhos de tratamentos estéticos e fisioterápicos. Estes visam a acessibilidade às clínicas tanto no Brasil quanto nos mais de 35 diferentes países, para os quais são exportadas as linhas de reabilitação física e estética.

