Ciclista morre e outra fica ferida após atropelamento em rodovia entre Amparo e Monte Alegre do Sul

Na próxima sexta-feira, dia 01, às 19h, acontece a reabertura da Pinacoteca Dr. Constâncio Cintra, após a reforma e revitalização do espaço.

Na Pinacoteca, que fica na Praça Pádua Salles, a exposição Olhares da Terra estará disponível para a visitação da população do dia 01 de abril a 31 de maio de 2022. A exposição conta com pinturas, aquarelas e fotografias que mostram a multiplicidade de olhares de imagens da natureza em dois ambientes rurais de Amparo: Fazenda Atalaia e Fazenda Palmares, propriedades fundadas no século XIX.

As obras apresentadas transitam entre os ambientes urbano e rural, do ser humano e dos animais, da natureza e do ambiente modificado pela arquitetura, pelo desejo de admirar e olhar a terra de diferentes modos. As pinturas são da artista Olga Serra, e as fotografias são de Meire Cardoso, Ney Messi e PP Nogueira.