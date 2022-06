Carteira Nacional de Habilitação tem novo modelo a partir de hoje

Dupla sertaneja deixou de se apresentar na cidade de Marília, em São Paulo, afirmando descumprimeiro de contrato

Após a equipe da dupla Hugo e Guilherme emitir uma nota explicando o cancelamento de um show na cidade de Marília, em São Paulo, sob alegação de descumprimento de contrato e o não pagamento de cachê, o contratante do show e representante da Tripa Produções, Armando de Almeida Araújo, entrou em contato com a coluna LeoDias para dar a sua versão da história, após abrir um boletim de ocorrência (B.O) por estelionato.

O empresário acusa os sertanejos e sua equipe de deixarem a cidade antes do combinado e que mesmo que a compra do show de H&G tivesse sido feita por uma terceira empresa, pertencente a Thiago Nascimento, da Trem Bala Produções, tudo foi acordado legalmente, já que existe essa autorização para tal. Armando também afirma que a revolta com a baixa venda dos ingressos também foi um dos motivos para a atitude da dupla em cancelar a apresentação.

“Eles saíram da cidade e não notificaram ninguém, não informaram que estavam indo embora por causa de nenhum distrato, nem nada, eles simplesmente foram embora da cidade. Fui saber pela gerente do hotel no qual eles já estavam hospedados, com a recepção deles todos, conforme o acordo via WhatsApp, porque contrato, tanto eles não tem como nós também não. Foi feito via uma terceira empresa, que é Thiago Nascimento, do Trem Bala Produções, via WorkShow. Ele é um terceiro que vende as datas do artistas, tem várias datas, e no caso, ele tem autorização para vender as datas. Os depósitos feitos foram na conta do Thiago Nascimento”, explica Armando, que já atuou como produtor de artistas renomados e está no mercado de shows e eventos há mais 15 anos.

A coluna também teve acesso aos comprovantes de pagamento feitos pelo empresário a Thiago Nascimento, um total de R$ 95 mil reais. O show foi vendido por R$ 130 mil reais, e segundo Armando, o restante seria pago até às 16 horas desta sexta-feira (28/5), como combinado com a equipe da dupla. por outro lado, a equipe dos cantores afirmam que o pagamento era pra ter sido realizado até o dia anterior, e não foi feito.

“A nota de saída do hotel dos integrantes da equipe são a partir de 14h20, eles não esperaram nem o que eles acordaram […] eles ficaram nervosos com a baixa procura por ingressos, com a baixa venda, não souberam lidar com a rejeição do público”, expressou o empresário, que chegou abrir um boletim de ocorrências e solicitou reforço de policiamento no local do show para evitar tumulto e a revolta do público.

Equipe de Hugo e Guilherme se posiciona sobre acusações

Em contato com a equipe da dupla, fomos informados sobre a ordem de pagamento combinado entre as partes, que comprovadamente não foi quitado. O primeiro pagamento foi pago na data certa, já segundo e último pagamento, por sua vez, foi um valor dividido em três parcelas, porém, não existe um comprovante com o valor correto.

Armando, segundo consta, pagou a primeira parcela com um valor menor do que foi estipulado, além de ter feito fora da data. A segunda parcela não foi efetuada. Já a terceira parcela, também foi paga com valor menor e fora da data, poucas horas antes do evento. O boletim de ocorrência feito por Armando também foi invalidado pela polícia, pois a equipe de H&G já tinham uma notificação.

