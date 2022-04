Carreta da Mamografia atende 451 mulheres em Morungaba

A Diretoria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Morungaba, por meio do seu departamento de esportes retoma oficialmente vários de seus projetos esportivos que estavam paralisados devido a Covid-19, entre eles, as Escolinhas de Esportes e a 5ª edição da Copa Kremer de Futebol Varzeano. Ambas estão com inscrições abertas.As Escolas de Esportes serão retomadas por meio de uma parceria entre o SESI e a empresa Maliber Textil, as quais, serão voltadas para crianças e jovens com idades entre 6 e 15 anos, sendo assim, já foi dado o pontapé inicial para as duas atividades na Estância Climática. O Departamento de Esportes comunica também que em breve novos projetos e eventos desportivos, turísticos e culturais serão lançados na Estância Climática seguindo o calendário de eventos da cidade.

Começando pelas escolas de esportes “atletas do futuro” em parceria com o SESI, o departamento de esporte morungabense deu início aos trabalhos de divulgação e inscrição de crianças e jovens de 6 a 15 anos na rede municipal e estadual de ensino e até o momento mais de 150 alunos já se inscreveram. As atividades esportivas de futsal, basquete, vôlei e handebol serão realizadas em dois locais no contra turno escolar, ou seja, de manhã e a tarde, no ginásio de esportes Luis Seraphim e na quadra poliesportiva da EMEF José Hamilton Federicci localizada no bairro Parque das Estância a partir de abril e irá atender 200 alunos. O objetivo do programa é atender 200 alunos e retomar as tradicionais escolinhas de esportes da cidade que atraiam centenas de jovens de segunda a sexta feira para à pratica de desportiva e estavam paralisadas devido ao covid-19. Maiores informações pelo fone 4014-8001 c/ Marcelo, Constante e Tatiane Marcassa.

A segunda iniciativa do departamento de esportes será a organização e a realização da quinta edição da copa kremer de futebol varzeano. Essa competição é exclusiva para atletas de Morungaba, sendo assim, quem desejar participar deverá residir ou trabalhar na Estância. As inscrições estarão abertas entre os dias 21/03 e 11/04 e início previsto para o dia 23/04 com jogos aos sábados, domingos e feriados nos estádios Leonardo Frare e Fioravante Frare. A tradicional competição morungabense terá como patrocinador máster a cervejaria Kremer e não terá nenhum tipo de taxa aos participantes. A expectativa da organização é que no mínimo 10 equipes participem da competição municipal. Informações com Marcelo ou Constante pelo fone 4014-8001.