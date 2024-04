Campinas Restaurant Week para todos os gostos

Serão distribuídas cerca de 248 mil doses para o estado

A capital paulista, a Região Metropolitana de Campinas (RMC), São José do Rio Preto e o Aquífero Guarani, juntos, somam os 50 municípios contemplados com a ampliação da imunização contra a dengue no estado de São Paulo. Ao todo, serão distribuídas 247,9 mil doses, sendo 52,8 mil só para a RMC.

Com 35 mil casos da doença e quatro óbitos, Campinas receberá aproximadamente um terço do total definido para a região. Dos 20 municípios que integram a RMC, apenas Engenheiro Coelho não será contemplado com as doses. As cidades foram selecionadas observando os critérios estabelecidos durante a distribuição dos primeiros lotes.

O prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Gustavo Reis, comemora. “Essa foi uma das demandas que aprovamos na reunião de emergência no último dia 08 de março, em Campinas. Por isso, essa decisão é uma vitória da nossa região, que agora finalmente será atendida com as vacinas”, afirma.

O imunizante é destinado a pessoas de 10 a 14 anos, público que concentra a maior proporção de hospitalização pela doença. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

As doses devem chegar ainda este mês, sem dia definido. Confira abaixo algumas quantidades por cidade.

Cidade Quantidade Campinas 18.063 Jaguariúna 985 Santo Antônio de Posse 407 Pedreira 668 Holambra 263 Morungaba 234

Remanejamento de doses

Há 668 mil doses próximas do vencimento, previsto para 30 de abril: 523 mil em junho; e 84 mil em julho. “Não podemos deixar essas doses vencerem. Diante disso, o Ministério trouxe uma solução: redistribuir, dentro das unidades federadas, ou seja, dentro dos estados, para municípios que ainda não foram contemplados”, destaca Eder Gatti.

A pasta reforça que as vacinas são um importante instrumento para frear o avanço da dengue no país. No entanto, diante da pouca oferta de doses por parte da fabricante, o foco segue na eliminação dos criadouros do mosquito.

