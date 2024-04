OAB Campinas realiza evento sobre “Extinção das saídas temporárias e seus reflexos na Execução Criminal”

A ação, que acontece em escolas e instituição cultural, entre os dias 12 e 16 de abril, contempla a realização de espetáculos teatrais interativos e de improvisação, além de oficinas de desenho

As crianças de Campinas recebem o projeto “O Livro do Mundo Inteiro”, entre os dias 12 e 16 de abril, em campinas. A ação, que é totalmente gratuita, conta com uma apresentação de teatro, troca de livros e oficina de desenhos. Todas as atividades terão a presença de intérprete de libras.

O projeto “O Livro do Mundo Inteiro” consiste na circulação de espetáculos teatrais, totalmente interativos e improvisados, que implicam os espectadores na construção da narrativa na execução da obra. Também conta com oficinas de desenhos, bem como ações de fomento à leitura, como a troca combinada de livros na biblioteca itinerante, que contemplam o tema do espetáculo teatral.

Como os espetáculos constituem um teatro de improviso com a plateia, o projeto aborda temas variados, de acordo com a sugestão do público. No final, o objetivo é incentivar a leitura.

O teatro desempenha um papel fundamental na educação infantil, proporcionando uma variedade de benefícios para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e linguístico das crianças.

Uma peça estimula a imaginação e a criatividade das crianças, permitindo que elas explorem diferentes papéis, cenários e situações de forma lúdica e divertida. Ao participarem de peças teatrais, as crianças desenvolvem habilidades de expressão verbal e corporal, aprendendo a articular ideias, sentimentos e emoções.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresenta o projeto “O Livro do Mundo Inteiro” com a produção da Vida Flats Produções, apoio da Komedi Projetos e patrocínio do Grupo Brasiliense.

“Para nós, é uma alegria patrocinar este evento. Estamos constantemente à frente de iniciativas sociais, reconhecendo sua relevância para o progresso do nosso país. Acreditamos que o conhecimento da cultura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, além do incentivo à leitura. O formato proposto é ideal para capturar a atenção e despertar o interesse das crianças de maneira lúdica, levando-as a explorar e compreender não apenas a nossa cultura, mas também as diversas culturas ao redor do mundo”, afirma Isabella Tavares, Diretora de Planejamento Estratégico do Grupo Brasiliense.

Sobre o Grupo Brasiliense: A Brasiliense possui uma trajetória de 46 anos, iniciada em 1978. O Grupo é composto pela Brasiliense Comissária de Despachos, Brasiliense Cargo e Brasiliense Sistemas, contando com uma equipe de mais de 600 colaboradores altamente capacitados, dedicados para atuar com competência e eficiência em toda cadeia logística, sempre levando as melhores soluções para os clientes. A Matriz está situada em Campinas e as filiais estão em Santos, Guarulhos, Viracopos, Rio de Janeiro, Curitiba e Itajaí. Com mais de meio século de atuação na área de comércio exterior, o Grupo Brasiliense é reconhecido por sua solidez, tradição e amplo relacionamento em todas as áreas e locais de atuação. Com a sua história, tradição e comprometimento foram os pilares que a tornaram uma referência no setor de comércio exterior.

Sobre o ProAC: O ProAC ICMS é a modalidade do programa de fomento paulista que funciona por meio de patrocínios incentivados e renúncia fiscal. Para ter acesso aos recursos disponíveis, os artistas, grupos ou produtores devem submeter seus projetos à análise de uma comissão especializada, que avalia requisitos como relevância artística e adequação da proposta orçamentária. Com o projeto aprovado, o proponente pode solicitar patrocínio a empresas sediadas em São Paulo. Estas, por sua vez, recebem descontos no imposto devido, como forma de estímulo ao patrocínio. Qualquer empresa pode ser patrocinadora via ProAC ICMS, bastando ser contribuinte deste imposto e estar em dia com suas obrigações fiscais. A fim de garantir uma ampla distribuição dos recursos disponíveis, a legislação do ProAC ICMS estabelece limites máximos de captação para cada tipo de projeto, além de limitar também a quantidade de projetos por proponente. Para as empresas há, ainda, um limite máximo de valor a ser patrocinado, que varia percentualmente segundo o volume de impostos a recolher.

