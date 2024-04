Prefeitura de Jaguariúna usa drone para fiscalizar imóveis em mutirão contra a dengue

A comunidade assistida pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) de Jaguariúna teve a oportunidade de participar nesta quinta-feira, dia 4 de abril, de uma palestra na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nassif.

A palestrante foi a pedagoga Elyzandra Navarro Dias, da Secretaria de Saúde de Jaguariúna, que abordou temas cruciais para a conscientização e prevenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como a dengue.

Diante do cenário de epidemia da doença que afeta diversas regiões do País, incluindo a de Campinas, a iniciativa teve como objetivo fornecer informações atualizadas e relevantes sobre o tema.

Em um ambiente descontraído e participativo, as famílias acompanhadas pelo serviço foram orientadas sobre as características do Aedes aegypti, seu ciclo de vida e hábitos, além dos sintomas da doença dengue e os cuidados necessários para preveni-la.

Um dos pontos altos da palestra foi sobre a responsabilidade coletiva na luta contra o mosquito. Elyzandra destacou a importância da participação ativa de cada cidadão na disseminação de informações e na adoção de medidas preventivas em suas residências e comunidades.

“Devemos ser multiplicadores de informações e agentes de mudança em nossas próprias localidades. A conscientização e ações preventivas são fundamentais para combatermos essa epidemia de forma eficaz”, ressaltou a palestrante.

