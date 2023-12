Câmara de Serra Negra devolve R$442 ao tesouro municipal

No dia 22 de dezembro, o presidente do Poder Legislativo de Serra Negra esteve no gabinete do Centro Administrativo Municipal Prefeito Jesus Adib Abi Chedid para uma reunião com o prefeito.

No encontro, procedeu-se à devolução de R$442.271,33 referentes ao total de recursos não usados pela Câmara Municipal durante o ano de 2023.

Mensalmente, a prefeitura repassa R$249.210,00 ao Poder Legislativo. Com isso, o dinheiro devolvido representa 1,77 vezes o duodécimo. Quase dois meses de repasses economizados.

O prefeito elogiou o esforço do Poder Legislativo e agradeceu a Câmara pelo trabalho desempenhado durante o ano. Informou que parte dos recursos será usado no serviço público municipal de saúde.

