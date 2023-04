Câmara de Amparo sedia palestra sobre Autismo Legal dentro das atividades de conscientização sobre o tema

Dentro da programação do município de Amparo, que teve início no dia 1º de abril com uma Caminhada, aconteceu no domingo, 16, mais uma palestra de conscientização sobre o autismo

Com o tema ‘Autismo Legal’, o evento teve como convidada a advogada Carla Bertin, especialista em inclusão e direito da pessoa com deficiência, e que veio acompanhada de seu filho, Gabriel, de 12 anos, uma criança com transtorno de espectro autista. Carla também é especialista em intervenções precoces no autismo.

A vereadora Alice Veríssimo (União) deu as boas-vindas aos presentes. “É um grande prazer para todos nós poder levar mais informação para aqueles que nos acompanham, que trabalham aqui e para que possamos ter uma sociedade mais inclusiva. A informação é um instrumento muito importante para a inclusão”, destacou.

Representando o prefeito municipal e o secretário de Educação, a secretária adjunta de Educação, Nádia Voltan, falou da importância desses eventos. “Agradecemos a todos pelo empenho na organização. É uma ação intersetorial, envolvendo toda a comunidade, destinada para a sociedade e devemos manter esse trabalho. Só quando temos conhecimento e informação, podemos diminuir ou acabar com o preconceito”.

Carla apresentou toda a legislação existente no país, orientou detalhadamente sobre direitos dos autistas – e de pessoas com deficiência – nos setores de saúde, educação, transporte, trabalho, vida civil, entre outros. “Esse assunto me emociona, mexe comigo e é muito importante que falemos muito sobre autismo. As pessoas só vão reconhecer e respeitar aquilo que elas realmente conhecem. Muito mais importante do que falar sobre direitos, é falar sobre o autismo. Isso faz toda diferença”, disse em sua abertura. Entre os destaques, a palestrante citou que autista é considerado deficiente por conta da Lei nº 12.764/2012 e que toda a explicação pode ser acessada no Ebook Digital (www.autismolegal.com.br). “Direito não é favor. Temos que lutar pelos nossos direitos”.

A advogada também falou sobre o Mapa do Desenvolvimento Infantil que ela fez com o Gabriel, que contém informações e testes para diagnóstico do autismo. “Veja nestes vídeos como é possível identificar as principais características relacionadas ao autismo: mão no ouvido, dedinhos movimentando, alinhamento de brinquedos, fixação em números ou luzes, olhar não direcionado, rotina e muitos outros”, comenta Carla.

E no espaço destinado para a apresentação de Gabriel Bertin, a plateia pode ouvir uma aula de empatia, conhecimento e muito bom humor. “O meu lema é: ‘se um pode, todo mundo pode. Se um não pode, ninguém pode”, disse ele, ao iniciar. Na sequência, narrou e apresentou vídeos de sua trajetória, seus aprendizados e suas próprias experiências como uma pessoa neurotípica. “Meus pais se preocuparam com o diagnóstico, mas se dedicaram em todo meu progresso. Eu ficava quatro horas direto com minha mãe. Por exemplo, ela se desfez da sala de jantar para fazer meu quartinho de brincar”, contou ele, com uma cativante oratória.

Em especial, Gabriel lembrou de uma atividade que sua mãe fazia para trabalhar a questão sensorial. “Eram seis bolas que escondiam produtos com sabores e texturas diferentes, poderia ser doce, amargo, macio, áspero. Eu amava”, brincou.

As apresentações podem ser acessadas AQUI e a sessão assistida AQUI.

Os eventos sobre autismo estão sendo realizados pela Câmara Municipal e Prefeitura da Estância de Amparo, juntamente com o Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência (CMPcD), Grupo Amigos dos Autistas, Movimento Incluindo Amor e Centro Universitário Amparense (Unifia).

