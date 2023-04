Pela quarta vez consecutiva, Jaguariúna é eleita a cidade mais inteligente e conectada do Brasil

O Teatro Dona Zenaide, de Jaguariúna, recebe na quarta-feira, 26, o humorista Thiago Ventura. Ele apresentará, às 19h (sessão extra) e 21h30, o stand-up comedy “Modo Efetivo Parte 2: Sujeito Homem”, com texto baseado nos seus primeiros relacionamentos amorosos, na sexualidade e nas relações cotidianas. Os ingressos custam R$50 (meia-entrada) e R$100 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro, que fica na Rua Alfredo Bueno, 151, e no site www.ingressodigital.com. A classificação etária é 16 anos.

Administrador de empresas e ex-bancário, Thiago Ventura iniciou a carreira de comediante em 2010 e, desde então, tem se apresentado nos principais festivais, casas de comédia e teatros do Brasil. Com sua personalidade irreverente, se destacou no cenário da comédia com o estilo “de quebrada” e por fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, levando ao teatro milhares de pessoas que nunca tinham ido a uma casa de espetáculos.

LEIA TAMBÉM:

O humorista realizou inúmeras turnês nacionais e internacionais com os shows “Isso é tudo o que eu tenho”, “Só agradece” e “Pokas”. Atualmente, está em cartaz com o seu quarto espetáculo solo de stand up, “Modo Efetivo”. Thiago Ventura pertence ao elenco dos grupos 4 Amigos, Comédia ao Vivo e a Culpa é do Cabral. Entre 2017 e 2018 fez turnê no Japão, nos Estados Unidos e na Europa (Lisboa, Dublin, Galway, Amsterdã, Bruxelas, Londres e Paris).

Em 2019, fez parte de um grande projeto de comédia internacional da Netflix, o especial de stand-up “Comediantes do Mundo”, ao lado dos também humoristas Afonso Padilha e Mhel Marrer. Nesse mesmo ano, foi o primeiro comediante de stand up comedy a ganhar o Prêmio de Humor idealizado por Fábio Porchat, na categoria Melhor Texto, com o show solo “Só agradece”.

Em 2020, estreou seu especial de comédia “Pokas”, na Netflix, onde fez piada com a vida na quebrada, deixando claro que “as ações falam mais do que as palavras”. A apresentação está disponível na plataforma e ficou entre os Top 10 durante algumas semanas. A gravação foi realizada em dezembro de 2019, no Teatro Liberdade, em São Paulo. Nas redes sociais, os vídeos de Thiago Ventura geram mais de 20 mil compartilhamentos e cerca de 50 milhões de views. Ele conta com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e no Youtube.

Sobre a Teatro GT

A Teatro GT comemora 17 anos de história em 2023 e já pode ser considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada na cidade de Indaiatuba pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou aos poucos os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma no Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, mais de 50 cidades do interior de São Paulo e outras 40 cidades pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br.

Serviço

“Modo Efetivo Parte 2: Sujeito Homem”, com Thiago Ventura

Dia: quarta-feira, 26 de abril,

Horário: às 19h (sessão extra) e 21h30

Local: Teatro Dona Zenaide – Rua Alfredo Bueno, 151, em Jaguariúna

Ingressos: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira)

Vendas: Bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui