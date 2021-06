Caixa anuncia redução das parcelas de financiamento habitacional para auxiliar clientes na crise

Presidente disse que governadores de DF, RJ, MS e GO e ‘um quinto que chegou um pouco atrasado’ aceitaram receber jogos; Casa Civil informou que MT será sede e não MS



O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira, dia 1º, durante solenidade no Ministério da Saúde, que o Brasil será a sede da Copa América. Segundo Bolsonaro, os governadores de Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e “um quinto que chegou um pouco atrasado” aceitaram receber jogos da competição a partir do próximo dia 13. Ele não mencionou o quinto estado.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), rival político de Bolsonaro, chegou a declarar que aceitaria receber partidas da Copa se fossem adotadas as medidas preventivas estabelecidas no estado. Mas, no fim da tarde, Doria, disse que, após consulta ao Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, concluiu que seria uma “má sinalização” realizar partidas no estado. “A prioridade é conter a pandemia”, diz.

Depois do anúncio de Bolsonaro, o ministro Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) publicou em uma rede social que serão quatro sedes: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás. A assessoria da Casa Civil confirmou o Mato Grosso como sede (e não Mato Grosso do Sul, como disse Bolsonaro).

“Escolhemos as sedes em comum acordo, obviamente, com os governadores. Agora, já tivemos quatro governadores: aqui de Brasília, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. E mais um agora, que chegou um pouco atrasado, também se prontificando a sediar a Copa América. Então, ao que tudo indica, prezado Queiroga, seguindo os mesmos protocolos, o Brasil sediará a Copa América”, afirma Bolsonaro.

Nesta segunda-feira, 31, o ministro Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil) afirmou que o governo daria nesta terça uma “posição final” sobre a realização da copa no Brasil. O anúncio de que o Brasil seria a sede da competição tinha sido feito mais cedo pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A entidade chegou a agradecer o presidente Jair Bolsonaro por “abrir as portas” do país.

“Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O Brasil que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana, sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público”, escreveu Luiz Eduardo Ramos em rede social.

Especialistas em saúde criticaram a escolha do Brasil em meio à pandemia. O País soma mais de 460 mil mortes por Covid, além de 16,5 milhões de casos confirmados da doença. Senadores da CPI da Covid também criticaram a iniciativa.