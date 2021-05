Cafés especiais do Circuito das Águas Paulista são atrativos da região

O Circuito das Águas Paulista tem tradição na produção cafeeira e produz bebida de qualidade, inclusive com premiações em concursos especializado

O Circuito das Águas Paulista é um dos destinos prediletos dos turistas do País inteiro e até mesmo do exterior. A natureza exuberante, somada com os atrativos para todos os gostos e faixas etárias, que vão desde o descanso à adrenalina nas nove cidades que compõem o Circuito Intermunicipal para o Desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista (CICAP), fazem o destino ideal dos visitantes.

Além de tudo isso, a região também conta com ampla e variada gastronomia e produção artesanal de queijos, embutidos, cachaças e, principalmente, o café. Aliás, o café de toda região é famoso pela qualidade.

Os cafés especiais do Circuito das Águas Paulista já lideram o mercado do interior paulista e grande parte do estado de São Paulo e do restante do país. Além disso, alguns dos mais de 30 cafeicultores associados ao Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas Paulista (ACECAP), já exportam para outros países.

A maioria dos produtores da região são certificados por entidades examinadoras, o que garante e assegura a qualidade dos cafés da região que compreende o Circuito das Águas Paulista.

Além da geografia específica e favorável da região, o café sempre foi uma das molas propulsoras da economia da região. Por isso, eventos, treinamentos constantes e concursos elegendo os melhores cafés, estão há algum tempo sendo realizados, garantindo cada vez mais a alta qualidade e reunindo todos os cafeicultores em busca de cada vez mais qualidade para uma das bebidas mais consumidas do mundo.

Inclui-se nesse segmento, investimentos constantes nas plantações, torrefações e no lançamento de novos tipos de cafés seguem também, acrescidos do Turismo Rural do Café.

Os produtores da região aproveitam suas grandes propriedades para colocar à disposição visitas nas plantações, no acompanhamento de processos, aulas de como fazer o melhor café caseiro com baristas e até sediam eventos com o famoso cafezinho em acompanhamentos harmonizados dos melhores acompanhamentos caseiros, mediante reservas para grupos. Todos eles com medidas de higiene e segurança no período de pandemia.

Por mais esse motivo, o Circuito das Águas Paulista é um dos destinos mais amados e procurados de todo o país.

O Consórcio – O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista é uma consociação formada pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, que tem como objetivo o desenvolvimento em conjunto do pólo turístico regional no qual as cidades que o compõem estão inseridas. Atualmente, o Consórcio tem como sede a cidade de Monte Alegre do Sul, com seu Prefeito de Monte Alegre do Sul Edson Rodrigo de Oliveira Cunha como presidente.