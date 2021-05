Alesp aprova PEC de Edmir Chedid que facilita envio de recursos a municípios

As nove cidades que compõem Circuito das Águas Paulista tem como a gastronomia variada um grande atrativo turístico

As nove cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista (CICAP) estão seguindo com rigor todas as fases preconizadas pelo Plano São Paulo de prevenção ao contágio da Covid. No entanto, todas se preparam para a retomada dentro do novo normal, com as medidas sendo tomadas para aquisição do Selo do Turismo Responsável, que visa proteger os turistas e trabalhadores da área, além da orientação ao cadastro obrigatório do Cadastur.

Todos os esforços são provenientes da crença de que, com a retomada, o Circuito das Águas Paulista será um dos destinos mais procurados do Brasil, por conta do acesso por meio das principais rodovias do estado e também pela proximidade com grandes aeroportos. Do descanso à aventura, o Circuito das Águas e as nove cidades que fazem parte do consórcio, tem como características principais o clima ameno, a natureza exuberante, o lazer e a aventura, sem contar com a enorme rede hoteleira, viabilizada para receber turistas de todas idades.

No entanto, há mais uma característica que se fortalece a cada ano na região – a gastronomia. Neste quesito, o Circuito das Águas também é imbatível. De culinária mineira até a italiana, a região possui inúmeros restaurantes, cuja tradição atravessa décadas e que servem seus pratos desde os tradicionais executivos até o sistema a lá carte.

Dentro do turismo dos sabores, a produção local de bebidas merece destaque, principalmente, pelos inúmeros alambiques e vinícolas que podem ser encontradas em praticamente todas as nove cidades do Circuito das Águas Paulista. Cachaças premiadas e vinhos dos mais diversos rótulos e uvas selecionadas que são perfeitos na combinação com queijos e embutidos, também produzidos com muita qualidade no Circuito das Águas. Os estabelecimentos produtores desses produtos recebem os visitantes para degustação e fazem parte de muitos dos roteiros da região. Vale a pena conhecer.