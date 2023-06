Café com Síndico traz exposição de serviços e produtos e palestras do setor condominial a Mogi Mirim

Evento gratuito no dia 22 de junho, além dos estandes de empresas, apresentará temas que envolvem a gestão condominial

O Café com Síndico, maior evento itinerante do setor de condomínios do estado de São Paulo, chega à cidade de Mogi Mirim no próximo dia 22 de junho. O evento, que tem início a partir das 17h no Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA), terá palestras e uma área de exposição com fornecedores oferecendo produtos e serviços para a gestão condominial. E para tornar a experiência ainda mais interessante, haverá um sorteio de R$ 1.000,00 para os participantes que visitarem todos os estandes.

O painel de palestras contará com a presença de importantes especialistas como professor Cesar Ribeiro, consultor de negócios, que abordará o tema “Síndico decisor x síndico procrastinador”; o Dr. Jefferson Pereira que falará sobre a “Contratação de Terceirizadas e Inadimplência”; Renato Queiroz Guimarães apresentará “Quais os requisitos essenciais para contratar uma administradora”; e Alain Angelo abordará o tema “Síndico Profissional: De 0 à 100 Condomínios em Um Ano”.

LEIA TAMBÉM:

“Se você é síndico, subsíndico, conselheiro, zelador, porteiro, tesoureiro, presidente de associações residenciais, gerente ou gestor predial, não perca essa oportunidade de adquirir novos conhecimentos, fazer networking e conhecer fornecedores importantes para a gestão do seu condomínio. A entrada é gratuita”, ressalta Rafael Vieira, diretor do Café com Síndico.

As palestras

A palestra do Dr. Jefferson Pereira visa apontar os pontos positivos e negativos, sob o olhar estritamente jurídico, na contratação de terceirizadas, trazendo orientações de como escolher uma empresa que não traga problemas ao condomínio.

“Numa segunda parte da palestra vou abordar a inadimplência, formas de satisfação de crédito, e ideias de como reduzir o saldo devedor”, antecipa o especialista em direito cível, empresarial, família e sucessões, atua com direito do trabalho (empresa/empregado) e também presta serviços para condomínios.

“O evento em si é uma grande oportunidade para síndicos (profissionais ou não), administradoras de condomínios, de se manterem atualizados e por dentro de tudo que possa facilitar a vida do síndico e seu condômino”, comenta Dr. Jefferson.

Renato Queiroz Guimarães, formado em Técnico de Contabilidade, Bacharel em Administração de Empresas e Pós-Graduado em Gerenciamento de Recursos Humanos, pontua que sua palestra vai passar aos participantes os requisitos básicos e necessários na contratação de uma administradora de condomínios.

“O ponto fundamental da Feira é apresentar inovações aos condomínios, proporcionar palestras de temas atuais e em prática, além de promover a integração entre os síndicos”, defende o palestrante.

Renato é fundador da Valicon Administradora de Condomínios em Julho/2000 e atua na área desde então. “Atualmente administramos 130 condomínios nas cidades de Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Campinas, Jaguariúna, Holambra, Cosmópolis, Americana, Atibaia e Ubatuba”, informa.

Para César Ribeiro, “vivemos tempos em que são tantas as opções e os direcionamentos que eles acabam mais atrapalhando do que ajudando em termos de tomada de decisão”. Ele ainda prossegue afirmando que “essa hipercomunicação” gera desinformação, culminando na indecisão, portanto em síndico decisor x síndico procrastinador.

“A importância do Café com Síndico é justamente promover um espaço de qualificação, reflexão e debate em tempos de grandes mudanças”, acredita César, que é publicitário, administrador, MBA em Marketing e Mestrado em Comunicação; professor, palestrante e consultor nas áreas de comportamento empreendedor, modelagem de negócios, vendas e marketing.

Especialista em gestão eficiente de condomínios, empresário e empreendedor, Alain Angelo vai dar dicas, sugestões e ensinar a captação de clientes. “Eventos com o Café com Síndico serão usados na minha palestra, acredito muito na importância do network para conseguir bons prestadores e indicações”, aposta.

Serviço

Data: 22 de junho

Horário: das 17h às 22h30

Local: ICA (Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente)

Endereço: Avenida Brasília, n.º 350 – Lot. Nova Mogi, Mogi Mirim

Confira a grade de palestras:

Cesar Ribeiro – Síndico decisor x Síndico procrastinador

Dr. Jefferson – Contratação de terceirizadas e inadimplência

Renato Queiroz – Quais os requisitos para se contratar uma administradora

Alain Angelo – De 0 a 100 condomínios em um ano

Garanta sua vaga: https://cafecomsindico.com/eventos

Entrada gratuita para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui