Rodovia Deputado Mário Beni, em Mogi Guaçu, recebe melhorias viárias

Com tour que revisita seus maiores sucessos e repertório que recupera clássicos que fizeram parte da formação musical, cantor chega em São Paulo no dia 1 de julho de 2023 (sábado)

Em comemoração a suas duas décadas de carreira, Thiaguinho botou o pé na estrada e está viajando pelo país com a turnê “Meu Nome é Thiago André – 20 anos”. E essa tour chega com tudo no Espaço Unimed, dia 1 de julho de 2023 (sábado). O repertório do novo show é baseado nos dois últimos projetos do cantor: “Infinito”, de 2021, com composições inéditas e os maiores sucessos da carreira de Thiago; e o disco “Meu Nome É Thiago André”, disponibilizado em agosto deste ano, que traz músicas de artistas que fizeram parte da formação musical do cantor e lhe são referência.

Depois de lançar os dois volumes de “Infinito”, um álbum que passeia por seus 20 anos de composições e sucessos que foram regravados (como “Sou o Cara Pra Você”, “Caraka, Muleke!” e “Livre Pra Voar”), Thiaguinho sentiu a necessidade de revisitar músicas que fizeram parte de sua formação como pessoa e artista. Entre elas, “Um Dia de Domingo”, clássico de Tim Maia e Gal Gosta; “Oceano”, de Djavan; “Palco”, de Gilberto Gil; “Retalhos de cetim”, de Benito di Paula, e “Final feliz”, de Jorge Vercillo.

Cantor, compositor e instrumentista, Thiaguinho se consolidou como um dos artistas brasileiros mais versáteis e criativos do Brasil. Após vencer o programa “Fama”, assumiu o vocal do Exaltasamba e alcançou o reconhecimento nacional. Em 2012, decidiu seguir a carreira solo e, desde então, acumula CDs, DVDs, EPs, hits e milhões de fãs. Em suas composições, transmite a influência de tudo o que ouve. Os ritmos pagode, samba, R&B e pop se fazem presentes em suas canções, criando uma identificação natural com diversos públicos.

Sobre o Espaço Unimed

O Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.

Sua arquitetura contemporânea alinhada e decoração assinada pelo espanhol Carlos Viqueira, oferecem soluções inovadoras que proporcionam flexibilidade e sofisticação para atender e transformar eventos em grandes acontecimentos.

Entre os principais diferenciais da casa está sua localização de fácil acesso, próximo à estação de metrô Barra Funda e grandes avenidas, além da versatilidade em assumir diversos layouts e configurações. Na estrutura interna, há um suntuoso hall de entrada com capacidade para 1000 pessoas, salão principal com aproximadamente 3.500m², cinco telões com projeção frontal, ar condicionado central, quatro bares, dois camarotes com banheiros exclusivos e quatro confortáveis camarins com sala de estar. Além disso, o Espaço Unimed tem um buffet próprio e cozinha industrial que desenvolve cardápios específicos para cada evento, com capacidade para servir até 4 mil jantares simultâneos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, Milton Nascimento entre outros.

Show: Thiaguinho no Espaço Unimed com o show “Meu Nome É Tiago André – 20 Anos”

Data: 1 de julho de 2023 (sábado)

Abertura da casa: 20h30

Início do show: 22h30

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

