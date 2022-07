Foram investidos mais de R$1 milhão de reais e abertos 15 novos postos de trabalho

Rede Drogal – Colocando em prática seu plano de expansão em 2022 para várias regiões do estado de São Paulo, a Rede Drogal inaugura sua primeira unidade na cidade de Santo Antônio de Posse, amanhã (dia 1/6) e para marcar a abertura serão doadas cinco mil fraldas geriátricas ao município.

As doações serão entregues ao prefeito João Leandro Lolli e à primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Lucia Lima da Silva, na filial que fica localizada no Centro (rua Dr. Jorge Tibiriça, 619). Para a abertura, a Rede Drogal investiu mais de R$ 1 milhão de reais e possibilitou a abertura de 15 novos postos de trabalho entre atendentes e farmacêuticos.

Neste clima positivo, no dia da inauguração, os clientes que efetuarem compras a partir de R$ 30,00 ganharão como brinde um frasco de álcool em gel. A garotada também contará com a participação especial de personagens infantis para interações e muitos cliques.

As doações à Prefeitura de Santo Antônio de Posse, conforme explica o diretor administrativo da Rede Drogal, Marcelo Cançado, são uma forma de demonstrar as expectativas positivas para esta nova unidade e, também, auxiliar o município.

“Estamos na área da saúde e sabemos das dificuldades em atender as famílias em vulnerabilidade. A Rede Drogal, desde sua fundação, mantém parcerias sociais. A chegada em Santo Antônio de Posse oferece uma nova opção aos moradores e, também, este auxílio aos trabalhos da Prefeitura”.

Marcelo Cançado reforça os investimentos na estrutura e as contratações para a nova filial. “Investimos mais de R$ 1 milhão de reais em uma unidade completa, que levará aos clientes a variedade de itens e o padrão de qualidade da Drogal.

A contratação de 15 colaboradores também nos deixa felizes em possibilitar oportunidades de trabalho a esses profissionais”. O diretor lembra que na região a Rede Drogal possui filiais nas cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu.

Com farmacêutico em tempo integral, estacionamento próprio, climatização, mix completo de medicamentos, energéticos, produtos de higiene, beleza, infantil, dermocosméticos e suplementos, a unidade funcionará todos os dias (inclusive domingos e feriados), das 7 às 23 horas

Durante o período de inauguração, a rede também definiu ações promocionais. Uma lista de medicamentos está com descontos especiais de até 90%, além de ofertas no setor de higiene e perfumaria. Os usuários do Cartão Drogal Mais contarão com parcelamento em até oito vezes.

Os clientes podem aproveitar ainda para participar do Drogal Mais, programa de vantagens exclusivas, com promoções, benefícios e descontos especiais.

LEIA TAMBÉM:

Pelo programa, é possível aproveitar as melhores promoções do mês. A cada visita, o cliente recebe um ticket no caixa com descontos de até 30% em medicamentos, higiene e produtos de beleza. Para aderir, basta cadastrar nome e CPF com os atendentes no ato da compra ou no site: www.drogal.com.br/drogalmais.

SOBRE A DROGAL – Com sede em Piracicaba (SP) e abrangência nacional por meio do seu e-commerce, a Rede Drogal completou 86 anos com objetivos muito claros: crescer com respeito aos clientes, inovação e qualidade. Atualmente, soma 241 unidades em 96 cidades do estado de São Paulo.

Essa marca tem como base projetos arrojados, alicerçados em pesquisas de mercado, que mantêm a Rede Drogal atualizada, sempre em busca de melhorias nos seus processos, postura empresarial ética e transparente.

Nos bastidores deste sucesso existe a contribuição de uma equipe altamente alinhada às tendências, novidades do mercado farmacêutico e empenhada na missão de ser uma rede de promoção da saúde.

E isso não é de agora. Desde sua criação, em 1935, trata com extrema excelência a missão de cuidar da saúde dos seus clientes, alicerçada em valores como honestidade, respeito e responsabilidade.

Hoje comandada pelas terceira e quarta gerações da Família Cançado, a Rede Drogal se consolida no mercado com dados expressivos: 4.500 colaboradores, 1.500 empresas conveniadas e dois milhões de clientes atendidos, em média, por mês.

Seu e-commerce possui mais de 14 mil itens de marcas renomadas, preços diferenciados e entregas em todo o país. Recém-inaugurado em um espaço de 10 mil metros quadrados, o novo Centro de Distribuição tem capacidade de armazenamento de 17 milhões de itens.

SERVIÇO:

Rede Drogal inaugura 1ª unidade Santo Antônio de Posse

Inauguração e entrega da doações de 5 mil fraldas: 01/06/2022

Horário: 9 horas

Endereço: Rua Dr. Jorge Tibiriçá, 619

Bairro: Centro

Telefone: (19) 3896-4442

Funcionamento: todos os dias (inclusive domingos e feriados), das 7 às 23 horas

* Brindes – os clientes que comprarem R$ 30,00 ganham um frasco de álcool em gel na data da inauguração (ou enquanto durarem os estoques).

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.

Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Quer saber mais sobre Notícias de Santo Antônio de Posse e Região? Clique aqui