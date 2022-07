CAPS Promove Palestras – Os profissionais do CAPS I Cuidar e da Atenção Básica da Saúde realizaram no mês de junho uma série de palestras socioeducativas sobre Prevenção às Drogas, para os alunos do quinto ao nono ano do Fundamental II de todas as escolas da rede pública de ensino, e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio da E.E. Santo Antônio.

A ação visa informar os jovens sobre os malefícios do uso das drogas, que acaba por interferir em diversos aspectos da vida e do desenvolvimento humano.

LEIA TAMBÉM:

As palestras foram realizadas por meio do Programa Saúde na Escola (PSE) que visa à integração e articulação permanente das Secretarias da Saúde e da Educação, e em consonância com a semana de prevenção ao uso de entorpecentes, preconizada pelo Ministério da Saúde, além de contemplar a lei municipal que institui junho como mês de prevenção e enfretamento às drogas.

Medidas como esta servem de exemplo e colaboram para mudar a realidade de muitos jovens, além de proporcionar mais qualidade de vida aos alunos, e assegurar seus direitos à políticas públicas assertivas.

CAPS Promove Palestras

CAPS Promove Palestras

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.

Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado.

Quer saber mais sobre Notícias de Santo Antônio de Posse e Região? Clique aqui