Prefeitura assina convênio – A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse firmou convênio com o Governo do Estado de São Paulo, para a construção de 80 casas populares por meio do programa Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), que serão destinadas para famílias de baixa renda do município.

“Depois de 27 anos sem ao menos uma moradia ser entregue para a população, tenho a felicidade de anunciar que através de muito empenho e trabalho, nossa gestão irá concretizar o sonho de 80 famílias de terem uma casa própria”, afirmou o Prefeito João Leandro Lolli.

Prefeitura assina convênio para construção de 80 casas populares

As obras das moradias ainda não têm data prevista para serem iniciadas, já que a Prefeitura ainda deverá completar as etapas de documentação dos terrenos onde serão construídas as casas e aguardar a liberação dos recursos por parte do Governo do Estado.

