Cirurgias reparadoras pós-bariátrica devem ser cobertas por plano de saúde

Os visitantes de todos os estandes participarão de um super sorteio de R$1.000,00 no pix

O Café com Síndico, maior evento itinerante do setor de condomínios do estado de São Paulo, chega à cidade de Indaiatuba neste sábado, 08, com uma grande novidade. Além das palestras com muitas informações e a presença de várias empresas, será servido um almoço com paella caipira feita no tacho gratuitamente para os síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associação e gerentes predial, que também vão participar de um super sorteio de R$1 mil no PIX.

“Venha se deliciar com sua família no Espaço 55, a partir das 9h, onde teremos muitas atrações: palestras, almoço, música ao vivo e área kids”, convida Luciana Remondi, administradora de empresas e organizadora e diretora do Café com Síndico.

LEIA TAMBÉM:

O evento é gratuito para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais, que para participar, devem se inscrever no link https://cafecomsindico.com/eventos e enviar a ata/registro em carteira e/ou contrato de prestação de serviço comprovando a atuação no condomínio para garantir a participação e também a alimentação gratuita. “Para os demais participantes, a alimentação será cobrada à parte”, informa Rafael Vieira, diretor do Café com Síndico.

Com presença confirmada na abertura, o prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, afirma que o Café com Síndico uma iniciativa excelente para troca de ideias, experiências, além de ser uma forma dos síndicos se atualizarem com o que tem de mais moderno e inovador no mercado para seus condomínios. “Este encontro é promissor e certamente garante mais conhecimento para os gestores dos condomínios. É um prazer receber em nossa cidade este evento, sejam todos bem-vindos e bem-vindas.”

Evento de grande relevância

O Café com Síndico de Indaiatuba contará com a presença de diversas empresas que vão expor muita tecnologia e novidades nos serviços oferecidos aos condomínios, abrindo a possibilidade do fechamento de negócios e participar do Clube de Negócios Café com Síndico. “Teremos a palestra com a mentora de síndicos(as) Keila Silva, abordando o tema ‘Técnicas de oratória para os síndicos: das assembleias a vídeos’”, informa Rafael Vieira.

Para o empresário Carlos Eduardo Póvoa Mariani (Cadu), Sócio/Fundador da Memphis Consultoria e Administração de Condomínios, com estande na edição de Indaiatuba, o “Café com Síndico” é uma iniciativa de grande relevância para a comunidade local, especialmente para aqueles envolvidos na administração de condomínios residenciais e comerciais. “Este tipo de evento proporciona uma série de benefícios que podem ser destacados pela sua importância: fomento de diálogo, capacitação e atualização, networking e troca de experiências, promoção da cidadania e participação e desenvolvimento comunitário”, defende.

“Em resumo, o “Café com Síndico” em Indaiatuba é um evento crucial para fortalecer a gestão condominial, promover a integração e a cooperação entre os moradores, e fomentar um ambiente de convivência harmonioso e eficiente. Ele se configura como uma plataforma essencial para a troca de conhecimentos, resolução de problemas e fortalecimento do senso comunitário na cidade”, garante Cadu.

O Café com Síndico realiza encontros mensais, presenciais, que vão passando de região em região levando ao síndico diversão, networking de qualidade voltado ao mundo condominial e a troca de experiências entre profissionais da área. São sempre dinâmicos, alegres e cheios de muita informação atualizada. “Nossos palestrantes convidados são profissionais especializados que levam, com leveza e interatividade, as mais recentes inovações e tecnologias destinadas à área condominial, visando auxiliar o síndico na gestão e na potencialização dos recursos”, detalha Luciana Remondi.

Serviço

Café com Síndico em Indaiatuba

Data: 08 de junho

Local: Espaço 55

Endereço: Rod. Eng. Ermênio de Oliveira Penteado, s/n – Km 55 – Jardim Santiago, Indaiatuba-SP

Horário: a partir das 9h

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Inscrições pelo link: https://cafecomsindico.com/eventos

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui