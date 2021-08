Autocuidado e qualidade de vida: a beleza que vem da saúde do corpo

Vanderlei Tenório

A programação de exibição dos filmes em competição no 49º Festival de Cinema de Gramado, que este ano acontece entre os dias 13 e 21 de agosto, está definida. Assim como no ano passado, a edição de 2021 seguirá o modelo multiplataforma, unindo a televisão e a internet.

De acordo com a organização, as mostras competitivas serão transmitidas na TV, pelo Canal Brasil e TVE-RS, e por streaming, no Globoplay. Na TV, pelo Canal Brasil, os espectadores podem acompanhar, a partir das 21h30, os longas-metragens brasileiros, estrangeiros e gaúchos, além dos curtas-metragens brasileiros e do filme de encerramento. No Rio Grande do Sul, a TVE exibirá os curtas-metragens gaúchos de 16 a 19 de agosto, com sessões sempre a partir das 22h30. Os filmes serão divididos em quatro programas. A programação completa está disponível no site www.festivaldegramado.net/programacao.

A Cerimônia de Premiação, que será ao vivo direto do Palácio dos Festivais, também poderá ser acompanhada pela TV e pela internet no sábado, dia 21 de agosto. Às 16h, acontece a entrega dos troféus do Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas, com transmissão da TVE-RS, e às 21h30, com transmissão do Canal Brasil, será a tradicional cerimônia de premiação do Festival de Cinema de Gramado com a entrega dos Kikitos.

Sobre os debates:

Segundo os organizadores, os debates seguem tendo destaque na programação do Festival de Cinema de Gramado. A partir do dia 14 de agosto, o jornalista, crítico de cinema e apresentador do evento Roger Lerina comanda ao vivo os debates com realizadores dos filmes de curtas-metragens brasileiros e longas-metragens exibidos no dia anterior da programação, sempre às 11h com transmissão pelo site e redes sociais do evento.

Já o encontro e bate-papo com os realizadores dos curtas-metragens gaúchos acontece de 17 a 20 de agosto com transmissão ao vivo pela TVE-RS, sempre às 17h, com apresentação do jornalista, programador e crítico de cinema Marcus Melo e da jornalista Patrícia Salvatori. Quem preferir, também poderá acompanhar pelo site e redes sociais do evento.