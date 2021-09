Artur Nogueira vacina adolescentes de 12 anos sem comorbidades nesta sexta-feira, 10

Ação é focada em alunos do ensino médio e 9º ano, e pretende recuperar a aprendizagem e combater a evasão escolar

A Prefeitura de Artur Nogueira aderiu ao programa estadual Bolsa do Povo Educação – Ação Estudantes, voltado aos alunos do ensino médio e 9º ano mais vulneráveis da rede estadual de Educação. A ação prevê o pagamento de benefício no valor de R$1 mil, por ano letivo, a fim de manter os jovens do ensino médio na escola, estimulando a participação nas atividades escolares e, consequentemente, melhorando a aprendizagem.

Os pagamentos serão realizados proporcionalmente ao ano letivo e estão condicionados à frequência escolar mínima de 80%, à dedicação de duas a três horas de estudos pelo aplicativo Centro de Mídias SP (CMSP) e à participação nas avaliações de aprendizagem. Os estudantes da 3ª série do ensino médio devem ainda realizar atividades preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Para o prefeito Lucas Sia (PSD), o programa irá auxiliar as famílias a superarem os desafios educacionais e financeiros provocados pela Covid-19. “Se não tivermos investimentos e políticas necessárias para o enfrentamento desta pandemia, teremos que pagar uma conta alta pelo próximos anos. Nossa administração se preocupa com o futuro, e é importante salientar que nossos jovens são o futuro de Artur Nogueira”, pontua Sia.

Inscrições

As inscrições para o programa poderão ser realizadas entre os dias 02 e 13 de setembro pelo site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/. Além do ensino médio, estudantes regularmente matriculados no 9ª ano do ensino fundamental da rede estadual de ensino também podem participar. Todos os interessados devem estar inscritos no Cadastro Único – CadÚnico.

Em Artur Nogueira, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social disponibilizará atendimento a quem tiver dificuldade em se inscrever no site através do telefone (19) 3827-9700 (ramal 9727), ou diretamente no Núcleo Administrativo, localizado na Rua Nossa Senhora das Dores, Nº 629, no Centro.

No momento da inscrição, o estudante deverá informar o número do Registro do Aluno (RA) para saber se é elegível ao programa e, em caso positivo, será encaminhado para a Secretaria Escolar Digital (SED), para preenchimento da Manifestação de Interesse. Com esta etapa finalizada, o estudante (ou um responsável legal, no caso de alunos menores de 18 anos), deverá, obrigatoriamente, preencher o Termo de Responsabilidade, no qual atesta ter ciência das condicionalidades para receber o benefício. O documento ficará disponível na SED após a confirmação de elegibilidade do estudante, mas também pode ser assinado presencialmente na unidade escolar.