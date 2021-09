Prefeitura de Artur Nogueira adere ao Bolsa Empreendedor, com auxílio de R$ 1 mil

Participantes consideram a capacitação uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho

Após um mês de aulas gratuitas, a Prefeitura de Artur Nogueira formou a 1ª turma do curso de depilação. De forma presencial, a capacitação foi ministrada em parceria com a Associação de Comerciantes e Empresários (Acean), que cedeu o espaço para as aulas, além do Sebrae e Senac.

Com o curso, os alunos aprenderam a fazer depilação facial e corporal com cera, utilizando técnicas e produtos adequados para cada região, satisfazendo as condições de higiene, saúde e bem-estar do cliente.

“O curso também estimulou o aluno a gerir sua carreira na área. Essa é mais uma das tantas oportunidades divulgadas pela Prefeitura nos últimos meses. Nossa intenção é fomentar o surgimento de novos empreendedores, através de cursos e incentivos”, destaca a Administração Municipal.

A capacitação ainda contemplou técnicas e processos de depilação; conduta ética e postura profissional do depilador; fisioanatomia da pele e dos pelos; higiene e biossegurança; e normas da vigilância sanitária.

De volta ao mercado de trabalho

A participante Gabrieli Franco concluiu o curso, e vê a capacitação como uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho com uma especialização. “Fiquei muito satisfeita com o curso, pois nesse momento estamos com dificuldades de ingressar em algum emprego, e essa parceria está nos realocando no mercado de trabalho. Meus parabéns, espero o próximo curso”, destaca.

A moradora Ana Silva também se mostrou satisfeita com o conteúdo repassado durante as aulas. “Excelente curso, e de grande aprendizado. Nos trouxe muitos conhecimentos, tanto teórico quanto prático”, frisa.