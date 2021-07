Artur Nogueira promove Dia D da vacinação contra a Covid-19 e gripe neste sábado

Imunização contra a Covid ocorre no drive-thru da UBS Terezinha Vicensotti, e a da gripe em outros três pontos da cidade, das 8h às 13h

A Prefeitura de Artur Nogueira realizará um Dia D de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe (Influenza) neste sábado, 17, das 8h às 13h. A Imunização contra a Covid ocorrerá somente no sistema drive-thru da UBS Terezinha Vicensotti, ao passo que a da gripe será realizada em outros três pontos da cidade (confira abaixo). Nos dois casos, não é necessário agendamento, já que as vacinas serão aplicadas sob livre demanda.

Na vacinação contra a Covid-19, as doses estarão disponíveis para a aplicação da 1ª dose em todos os grupos que já foram liberados a se vacinar e ainda não compareceram aos postos, dentre elas pessoas com comorbidades e deficiências maiores de 18 anos, grávidas e puérperas (até 45 dias após parto) maiores de 18 anos, pessoas sem comorbidades acima de 35 anos, bem como idosos maiores de 60 anos.

“Essa iniciativa é extremamente importante para aqueles que por algum motivo não conseguem se vacinar durante a semana ou, mesmo estando aptos, ainda não foram tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19”, pontua a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Milena Sia Perin.

A aplicação ocorre somente no sistema drive-thru, das 8h às 13h, em uma tenda instalada em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Terezinha Vicensotti, no Jardim Conservani. A secretaria de Saúde do município orienta que, antes da aplicação da dose nas salas de vacina ou no sistema drive-thru, o munícipe realize um pré-cadastro, junto ao site Vacina Já, a fim de acelerar o processo da imunização.

Vacina da gripe

Também neste sábado, 17, das 8h às 13h, ocorre o Dia D de vacinação contra a gripe em três pontos da cidade. Este, porém, acontecerá na sala de vacina do Espaço Mãe e Filho, e nos supermercados Buona Gente e Pague Menos. Diferente, da vacinação contra a covid-19, o Dia D da gripe não contemplará o sistema drive-thru.

Vale destacar que a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Artur Nogueira foi ampliada para toda a população maior de seis meses de idade.

Posso tomar as duas vacinas no mesmo dia?

Considerando a ausência de estudos sobre a coadministração das vacinas, o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas doses simultaneamente. A orientação, neste momento, é priorizar a imunização contra a Covid-19. Para as pessoas que fazem parte do grupo prioritário para a vacinação contra influenza e que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19, deve ser priorizada a dose contra o coronavírus e agendada a vacina contra a Influenza, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre elas.

O que levar?

No dia da vacina, além dos comprovantes das comorbidades, se fará necessária a apresentação do Registro Geral (RG), comprovante de residência, CPF, e, principalmente, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Uma vez feito, o pré-cadastro no site Vacina Já garante uma economia de até 90% no atendimento de cada pessoa apta a se vacinar. O preenchimento do formulário não é obrigatório e não funciona como agendamento, mas contribui para evitar filas nos postos de vacinação.

Para receber a imunização, as gestantes precisam apresentar comprovante de acompanhamento e/ou pré-natal ou laudo médico. Já as mulheres que tiveram parto recente, basta utilizar a declaração de nascimento da criança até 45 dias.