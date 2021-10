Artur Nogueira antecipa para 8 semanas aplicação da 2ª dose da Astrazeneca em adultos

Serão oferecidos três cursos na área de elétrica e mecânica; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Administração e do setor de Desenvolvimento Econômico e em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, traz a Carreta Móvel de cursos profissionalizantes do Programa Via Rápida ao município. O prefeito Lucas Sia (PSD) explica que o programa tem o objetivo de qualificar e requalificar o trabalhador desempregado, buscando diminuir os níveis de desemprego e subemprego, além de contribuir para o desenvolvimento local.

“Os cursos beneficiarão jovens e adultos que estão em busca de melhores oportunidades de emprego e de geração de renda. Aproveito para agradecer ao Governo de Estado pela parceria e à minha equipe que não mede esforços para oferecer sempre o melhor à população nogueirense”, pontua.

A carreta será instalada ao lado do Centro Cultural Tom Jobim, no Centro, e ficará no município por cerca de um mês. Ao todo, serão formadas três turmas, de 16 alunos cada, e em três períodos: das 8h às 12h10; das 13h às 17h10; e das 18h às 22h10. Cada curso terá duração de 100 horas, com início previsto para 10 de novembro.

Inscrição

Podem se inscrever candidatos e candidatas a partir de 16 anos, alfabetizados e residentes no Estado. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site http://www.viarapida.sp.gov.br/onde-estudar.

Caso o número de inscritos exceda ao de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência. A convocação dos candidatos selecionados será feita pelo Governo do Estado via e-mail e, para garantir certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

Cursos oferecidos

Eletricista de Veículos Automotores

Capacita o aluno para atuar em serviços de instalação e manutenção eletroeletrônica em veículos, realizar manutenções preventivas, preditivas e corretivas, inspecionando veículos automotores e diagnosticando defeitos eletroeletrônicos.

Mecânica Automotiva – Básica

Capacita o aluno para auxiliar na manutenção de motores, sistemas e partes de veículos, substituição de peças, reparo e no teste de desempenho de componentes e sistemas, trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança e preservação do meio ambiente.

Mecânica de Direção, Suspensão e Freios

Capacita o aluno para realizar manutenção preventiva e corretiva em sistemas convencionais de suspensão, direção e freios.