Prefeitura abre inscrições para Kit-Merenda em Artur Nogueira

De acordo com dados da SSP, o número de roubos caiu 36%, de homicídio 75%, e furtos e roubos de veículos 17%; prisões subiram 37%

O investimento feito pela Prefeitura Municipal em ações que promovam mais segurança já tem garantido resultados em Artur Nogueira. Dados emitidos pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) revelam que os índices de criminalidade no município apresentaram quedas consideráveis entre janeira e agosto, comparado ao mesmo período do ano passado.

Isso porque, nos oito primeiros meses de 2020, foram elaborados 58 Boletins de Ocorrência (B.O) contra roubos, ao passo que nos oito primeiros meses de 2021, o número caiu para 37 – registrando uma queda de 36%.

Quando se trata de homicídios, os números também foram favoráveis à segurança. De janeiro a agosto do ano passado, o município contabilizou 4 homicídios, enquanto no mesmo período de 2021 apenas 1 caso foi registrado. Tais registros apontam para uma queda de 75% em crimes dessa natureza.

Da mesma forma, o índice de furtos e roubos de veículos em Artur Nogueira também caiu durante os oito primeiros meses deste ano. De 69 casos (2020), o número foi para 57 (2021) – uma queda de 17%.

Prisões

Além dos crimes que foram coibidos – frutos do reforço na segurança em locais públicos -, os índices de prisões subiram significativamente de janeiro a agosto. Isso significa, que as forças policiais do município conseguiram capturar grande parte dos responsáveis por cometer atos criminosos.

Segundo a SSP, Artur Nogueira realizou 108 prisões em flagrante em oitos meses, 42 a mais do que as registradas no mesmo período de 2020, quando foram feitas apenas 66 prisões.

No entanto, quando consideramos a soma das prisões em flagrante e outros tipos de prisões (preventivas, temporárias, prisão civil do não pagador de prisão alimentícia, entre outras), o número é ainda maior. De janeiro a agosto desta ano, foram 186 prisões contra as 136 feitas ano passado. Um aumento de 37%.

Para o secretário Dr. Roberto Daher, a redução na criminalidade em Artur Nogueira é resultado da atuação conjunta entre as forças de segurança do município e do Estado. “A integração que construímos juntos, secretaria municipal de Segurança, por intermédio da nossa Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, demonstra ser um fator preponderante para o êxito obtido no enfrentamento da criminalidade. O cidadão nogueirense merece viver em uma cidade cada vez mais segura”, destacou.

Importância do B.O

Daher ressalta que é extremamente importante que as vítimas registrem um Boletim de Ocorrência, pois, somente dessa forma, a Justiça poderá aplicar às sanções cabíveis caso os suspeitos venham a ser identificados.

O registro policial também possibilita que a corporação identifique pontos com incidências de tais práticas e trace estratégias para coibi-las e, consequentemente, capturar possíveis suspeitos.