Após pedidos dos moradores, Saean inicia instalação da rede de esgoto no Martinelli

De acordo com a Prefeitura, esse é mais um investimento na saúde e bem-estar da população; obra será concluída em aproximadamente 30 dias

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) ouviu os pedidos da população e iniciou a instalação da rede de esgoto no Bairro Martinelli. Segundo a Prefeitura, essa é uma demanda essencial para a qualidade de vida dos moradores que esperaram mais de 25 anos pela obra.

“Apesar da obra não ser tão visível pelo fato de ser subterrânea, os resultados positivos são inúmeros e oferecem mais saúde e bem-estar aos moradores. Não medimos esforços para concretizar esse benefício para o município”, destacou a autarquia.

O prefeito Lucas Sia ressaltou que Artur Nogueira faz parte do grupo seleto de cidades do Brasil que realiza o tratamento de 100% do esgoto coletado. “Investir em saneamento básico significa investir na saúde da população. Sabemos o quanto os moradores esperaram por isso e, finalmente, eles não precisam mais se preocupar com os problemas que enfrentavam antes”, disse.

De acordo com o Saean, a obra tem previsão para ser concluída em 30 dias.

