Prefeitura de Artur Nogueira convoca proprietários de lotes para regularização fundiária

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) está realizando a troca do conjunto de bombeamento da captação do Cotrins. A substituição faz parte da modernização de equipamentos que a autarquia vem fazendo nas redes de captação de água e esgoto nogueirense.

A obra acontece em três etapas de acordo com a presidente do Saean. “Hoje, estamos tampando a saída dos registros, com a ajuda de dois bombeiros, para que a ferragem velha possa ser retirada. Depois, faremos toda a parte de alvenaria. E, por fim, receberemos a parte nova, tanto tubulação como as bombas”, pontuou Gabriela Montoya.

A superintendente também comentou sobre o início das obras. Segundo ela, a troca das bombas irá gerar melhores resultados no serviço de água do município, aumentando rendimentos e economizando energia/gastos.

“Continuamos trabalhando incansavelmente para garantir que todos os bairros tenham acesso a um abastecimento regular e de qualidade. Assim que precisamos trabalhar, solucionando as demandas dos moradores”, frisa.

Economia de água durante obra

Diante das obras de melhorias, o Saean pede à população que economize água. “Reforçamos a importância de usar a água com consciência neste período de obras, pois a captação estará parada e iremos distribuir somente o volume disponível nos reservatórios. A economia de todos é essencial neste momento”, afirmou mediante nota.

A previsão é que a obra seja concluída nos próximos 20 dias.

