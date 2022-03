Amparo No Limits é campeão nos Estados Unidos

No domingo, 06, aconteceu em Amparo a Caminhada Solidária, que teve como objetivo celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de março, e também arrecadar absorventes para mulheres amparenses que vivem em situação de rua ou de vulnerabilidade social.

Na abertura do evento, representantes da Patrulha Maria da Penha falaram sobre a importância da formalização das denúncias de violência doméstica, compartilhando dados das últimas ocorrências e destacando os diversos tipos de violência.

Antes do início da caminhada, educadoras físicas da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos realizaram uma aula de alongamento para todos os presentes. Ao final da caminhada, a equipe do Fundo Social de Solidariedade realizou um sorteio de brindes e entrega de flores para as mulheres.

Em nome do Fundo Social de Solidariedade, a Prefeitura de Amparo agradece a todos que estiveram presentes, bem como aos que fizeram suas doações. Agradecemos também aos comerciantes da cidade que doaram os brindes que foram sorteados ao final do evento.