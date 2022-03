Vereadores de Amparo apresentam Moção de Repúdio às declarações de Arthur do Val

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 08 de março, a Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Recreação, Lazer e Eventos, realiza a Semana da Mulher com eventos, jogos e atividades para todas as mulheres que quiserem participar.

A programação começa no domingo, 06, com uma caminhada solidária, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, que terá arrecadação de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Ao longo de toda a semana, de segunda à sexta-feira, a programação tem atividades esportivas de dança, vôlei e futsal, além de palestras e atividades relacionadas à valorização da beleza feminina, nos eventos “Beleza da Mulher Mary Kay”. Já no evento “Mulher Extraordinária”, as mulheres terão aulas de automaquiagem e cuidados com a pele, com demonstração prática da maquiagem e utilização de produtos.

A Semana da Mulher em Amparo está imperdível! Para participar das atividades, é só comparecer no dia, local e horário marcado.