Sydney Monteiro e Marco Vinholi receberão o título de Cidadão Amparense

As aulas de Jiu-Jitsu para meninos e meninas de 4 a 17 anos estão com inscrições abertas na Prefeitura de Amparo. O interessado pode ter mais informações no local das aulas, na Academia Alliance da Rua José Pacetta, no Parque Modelo, ou na Secretaria de Esporte, Recreação, Lazer e Eventos, no Centro Esportivo do Trabalhador João Batista de Campos Cintra, no Jardim Camandocaia.

Em Amparo, gratuitamente, 80 crianças poderão participar das aulas que acontecem às segundas-feiras tanto no período da manhã, quanto no da tarde.