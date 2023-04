Amparo exigirá prova de conhecimentos para ser conselheiro tutelar

Entre as novidades voltadas ao público estão sessões diurnas para a observação do Sol e programação especial nos dias 7 e 21, feriado que antecede a Páscoa e no Dia de Tiradentes, respectivamente

O Polo Astronômico, complexo construído em Amparo, na região do Circuito das Águas Paulista, abre oficialmente em abril a alta temporada de atividades para o público. Entre as novidades do mês estão sessões diurnas para contemplar o sol e uma programação especial para os feriados prolongados da Páscoa e Tiradentes, dias 7 e 21 abril, respectivamente.

O outono é uma das estações do ano que mais favorece a observação do céu. Os períodos de chuva diminuem e são esperados dias ensolarados e noites limpas e estreladas. “A partir de agora, entramos na melhor época para observação do céu. Assim preparamos uma série de novidades voltadas ao público e a alunos de escolas municipais, estaduais e privadas de todo o país”, diz o diretor do Polo Astronômico de Amparo, o professor Carlos Mariano.

O que ver no céu em abril e maio

O Polo Astronômico de Amparo é considerado referência no Brasil graças aos equipamentos modernos instalados no complexo e que permitem aos visitantes a observação ampla e clara dos objetos celestes, aglomerações de estrelas, planetas, e da Lua, satélite natural da Terra. Destaque para o telescópio refletor de 650mm de abertura, considerado o maior em operação no Estado de São Paulo e do Brasil aberto para a visitação pública.

O Polo Astronômico ainda conta com um moderno Planetário Digital montado em ampla sala de projeções com domo de oito metros. O espaço é utilizado para simulações do céu estrelado e projeções hemisféricas com grau elevado de imersão.

Durante os meses de abril e maio, o público tem a chance de ver belíssimos aglomerados de estrelas e algumas nebulosas. O professor Carlos Mariano explica que os aglomerados estelares são regiões do espaço com centenas ou até milhares de estrelas que se formaram e se localizam próximas umas das outras.

“Algumas até são visíveis a olho nu em locais com céu bem escuro, mas aparecem como manchas discretas no firmamento. Quando observados com bons telescópios, revelam toda a sua beleza, como o Omega Centauri, formado por centenas de milhares de estrelas e que estão a cerca de 20 mil anos-luz da Terra”, diz Carlos Mariano. Ele ainda explica que cada ano-luz equivale a aproximadamente 9,5 trilhões quilômetros.

Nos próximos meses ainda será possível observar outros tipos de aglomerados durante as sessões públicas no Polo Astronômico de Amparo. Entre eles, a “Caixinha de Joias”, na constelação do Cruzeiro do Sul, e o lindo “Poço dos Desejos” na constelação de Carina. E é nessa constelação que também está a nebulosa da Carina, uma imensa nuvem de gás e poeira, que fica a cerca de 7 mil anos-luz da Terra.

Observar o céu a olho nu é um espetáculo

Nas noites de outono, limpas e estreladas, é possível observar o céu a olho nu durante a visita ao Polo Astronômico, em Amparo. É um espetáculo à parte. Isso porque o complexo foi construído em um local com excelentes condições para a contemplar o céu.

O passeio começa no Planetário onde o público visualiza a simulação do céu com alto grau de realismo. Depois de vivenciar a experiência, é possível fazer a comparação no mundo real, quando os visitantes observam o céu natural e reconhecem as estrelas e constelações exibidas no Planetário. As fases iniciais de cada sessão antecedem a etapa de visualização do céu por meio dos telescópios.

Sobre as sessões noturnas

As sessões públicas noturnas em abril e maio ocorrem aos sábados às 19h e às 21h15. Também serão oferecidas sessões especiais nos próximos dois feriados, dias 07 de abril (sexta-feira) e 21 de abril, sexta-feira, Dia de Tiradentes. A programação completa pode ser encontrada no site oficial do complexo: www.poloastronomicoamparo.com.br.

Observação do sol é novidade

No início de 2023 foi instalado no Polo Astronômico de Amparo equipamentos de última geração que permitem a observação do Sol. Um deles é um telescópio especialmente preparado para explorar o astro. Ele favorece a observação de fenômenos incríveis como os filamentos e as proeminências (ejeções de materiais gasosos), além das manchas solares.

Atualmente, de acordo com os astrônomos, o Sol entra no período de “máxima atividade”. Trata-se de um ciclo de aproximadamente 11 anos. Quando atinge o máximo, como deverá ocorrer até 2024, outros fenômenos serão registrados nas camadas visíveis no Sol. Assim, o Polo Astronômico acompanha os meses agitados do astro com sessões públicas diurnas.

Como visitar

Para visitar as instalações do Polo Astronômico, em Amparo, é necessário comprar o ingresso com antecedência por meio do site oficial (www.poloastronomicoamparo.com.br). Basta escolher a data, o horário e fazer a compra. O número de visitantes é limitado por sessão. O ingresso custa R$60 (inteira) e R$30 (meia).

A entrada dá direito ao visitante de participar da simulação no Planetário, além da contemplação do céu a olho nu e a visita ao Observatório. Nas noites de céu nublado, a programação sofre alterações. Os ingressos não são vendidos no local.

