Artesanato religioso é expressão de fé e evangelização de artesã jaguariunense

A Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna está convocando as famílias unipessoais beneficiárias do Programa Bolsa Família a comparecerem na Central de Atendimento do Cadastro Único para informações e/ou atualização do cadastro. A ausência poderá resultar no bloqueio do benefício.

Segundo a secretaria, o Governo Federal iniciou uma ação de qualificação cadastral em que beneficiários do Programa Bolsa Família que declaram residir sozinhos devem esclarecer as informações do seu cadastro com urgência no setor responsável por atendimentos do Cadastro Único.

“Nesta ação de averiguação cadastral, o Governo Federal realizou a divisão por grupos de acordo com a data de atualização do cadastro. O Público 2 da averiguação deverá atualizar o cadastro até o próximo dia 14 de abril, uma sexta-feira, para que o benefício não seja bloqueado”, explica a secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Dias Lizun.

Confira as datas-limite* para atualização de acordo com cada grupo:

Público 3 – Data-limite para atualização: 12/05/2023

Público 4 – Data-limite para atualização: 16/06/2023

Público 5 – Data-limite para atualização: 14/07/2023

Para mais informações e consulta, o próprio beneficiário deve entrar em contato pelo telefone (19) 3837-3311 ou WhatsApp: (19) 99311-2766. A atualização do cadastro é realizada na Central de Atendimento do Cadastro Único, localizada na Rua Júlia Bueno, 191, no Centro, das 8 às 16 h.

*As datas acima referidas podem sofrer alterações pelo Governo Federal.

