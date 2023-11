Amparo abre inscrições para Municipal de Futsal 2024

A Prefeitura da Estância de Amparo realizou no dia 09 de novembro, o Dia do Campo Limpo, uma ação voltada para o descarte responsável de embalagens de agrotóxicos. O Parque Municipal, localizado na SP 360, foi o ponto de coleta, recebendo materiais entregues por produtores rurais.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio liderou a ação, e o secretário Paulo Fernandes destacou a importância do evento: “O Dia do Campo Limpo reforça nosso compromisso com práticas agrícolas sustentáveis e com a proteção do meio ambiente”, diz.

A Engenheira Agrônoma Patrícia Cintra Camargo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, enfatizou sobre o descarte adequado, alertando sobre os riscos associados ao uso incorreto dessas embalagens. “Devemos sempre respeitar a legislação e garantir que esses materiais sejam depositados nos locais apropriados. O uso impróprio pode resultar em contaminação prejudicial à saúde humana e animal”, comenta.

Ao todo, mais de 3.500 itens foram recolhidos e encaminhados para destinação correspondente. Patrícia também comentou a relevância do tríplice lavagem antes do descarte e a necessidade de inutilizar as embalagens.

A Prefeitura agradece aos produtores rurais pela participação ativa e destaca a relevância contínua de atividades agrícolas que tragam retornos positivos para a natureza e a cidade.

