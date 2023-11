Hotelaria da RMC fecha outubro com 60,85% de ocupação, índice superior ao de 2019

O ator Luciano Szafir e a LJS Educar estarão juntos no Festival Literário de Campinas nos próximos dias. O evento acontece entre os dias 16 e 19 de novembro e receberá um estande do grupo, onde exibirão seus projetos educacionais. Atualmente, a holding conta com o projeto “Planeta Leitura”, em parceria com a Editora Melhoramentos, “Ler e Jogar, Basta Começar!”, com a Editora Estrela Cultural e mantém o Instituto Formando Leitores, voltado à educação literária.

Luciano Szafir, presidente do Instituto Formando Leitores, participa da coletiva de imprensa do Festival FLICA nesta terça-feira, 14, às 09h45 no Gabinete do Prefeito. A participação da LJS Educar no evento, também contará com a presença de três autores em seu cronograma oficial.

16/11: Contação de História Interativa do livro Abracadapalavra, com Selma Maria às 10h e 14h

17/11:Contação de História Interativa do livro Abracadapalavra, com Selma Maria e Luciano Szafir às 10h e 14h

18/11:Contação de Histórias Infantis Musicalizada, com Samuka às 11h e 13h

19/11:Dinâmica interativa de Alfabetização e Letramento Emocional, com Chiara Lenci às 15h

Além disso, o evento exibirá uma seleção de curtas-metragens educativos para o público de todas as idades e sorteio de livros exclusivos das editoras Melhoramentos e Estrela Cultural nos estandes.

